新加坡Haus on Handy坐落傳統豪宅地段 料吸專業人士進駐 置業家居 2022/09/24 分享： 分享： 新加坡第9區為傳統豪宅區，且鄰近地鐵站及市中心一帶，向來吸引實力家庭及專業人士進駐。該區最新有住宅項目Haus on Handy在港推售，設有188伙，入場價接近$900萬港元，預計於2022年第四季 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景 2022/09/17 倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景 多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起 2022/09/10 多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起 吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起 2022/09/03 吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起 伯明翰Affinity Living Lancaster Wharf享河畔美景 1房$210萬餘入場 2022/08/27 伯明翰Affinity Living Lancaster Wharf享河畔美景 1房$210萬餘入場 大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5% 2022/08/20 大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5% 新加坡 海外物業 新加坡元 中原地產 豪宅