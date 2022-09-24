新加坡Haus on Handy坐落傳統豪宅地段 料吸專業人士進駐

新加坡第9區為傳統豪宅區，且鄰近地鐵站及市中心一帶，向來吸引實力家庭及專業人士進駐。該區最新有住宅項目Haus on Handy在港推售，設有188伙，入場價接近$900萬港元，預計於2022年第四季

...