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新加坡Haus on Handy坐落傳統豪宅地段 料吸專業人士進駐

置業家居 2022/09/24

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新加坡第9區為傳統豪宅區，且鄰近地鐵站及市中心一帶，向來吸引實力家庭及專業人士進駐。該區最新有住宅項目Haus on Handy在港推售，設有188伙，入場價接近$900萬港元，預計於2022年第四季

...

欄名 : 海外置業

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