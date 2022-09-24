完善生產者責任法規 激活回收產業

本周初爆出回收廠喵坊（Mil Mill）廠址無法續約事件，輿論指政府未有關顧回收再造業者，導致本港年底後可能失去唯一處理紙包飲品盒的回收廠，有關包裝將由資源頓成垃圾；坊間更發起行動，呼籲將用後的紙包飲品盒郵寄到環境及生態局局長辦公室，促請局長正視問題。

僅靠市場 中下價回收難經營

回收再造業的固定投資成本高，要有較長的使用年期場地，算盤才可能打得響，因此政府提供環保園等長期土地供應，對回收業十分重要；但沒有足夠的回收物供應，亦難為無米之炊，奈何紙包飲品盒輕身，要儲夠足夠數量再進行處理，物流及回收等成本很高，光靠自由市場運作，基本上是做一噸、蝕一噸，這就解釋了為何香港長年沒有業者進場。

要打通整個回收業的經絡，必須有相應的減廢政策，否則中下價的回收產業仍將繼續「蝕住做」，難以永續經營。環保署快將推出飲品容器生產者責任法規，社會更應趁此千載難逢的時機，促請署方把紙包飲品盒納入管制，才能走出窘局。

讓飲品盒有價 促消費者回收

他山之石，可以攻玉，2019年，歐盟成員國的紙包飲品盒平均收集或回收率有51%，其中表現最佳的比利時和德國，分別高達90%及75%。亮麗數字的背後，是這些國家都訂定了相應的生產者責任或回收法規，一方面讓生產商承擔回收及處理成本，而非靠回收業獨木難支；另一方面，透過回贈、按樽等手段，讓紙包飲品盒有價，促使消費者參與回收，而回收的量多了，業者便有足夠的貨源，激活整條產業鏈。

早於2018年，綠惜地球聯同多個環保團體，要求政府在飲品容器生產者責任法規中，加入紙包飲品盒，惟當局在2021年的公眾諮詢中，將之排除在外；反觀新加坡本周二（20日）新鮮出爐的飲品容器生產者責任公眾諮詢，便提議分階段涵蓋紙包飲品盒等所有飲品容器，整全地觀照問題。

回溯3年前的喵坊開幕禮，時任環境局局長黃錦星發言稱：「政府支持環保向前走，需要政府、業界同每一個市民一齊支持……恭賀葉生（喵坊創辦人）和同事為香港製造減廢回收的新一頁。」

顯然，市民和回收業者都有「向前走」，但政府在土地和政策的支援上，卻原地踏步。筆者就此促請環境及生態局，重新審視草擬中的生產者責任法規，在膠樽之外加入紙包飲品盒，讓這減廢回收的一頁能翻下去。

土地政策支援 勿再原地踏步

說回喵坊這場「近火」，一旦該廠在年底後無法經營，屯門環保園的造紙廠仍可接手處理，只不過要到2025年才投產，遠水救不了近火；而在造紙廠投產前的真空期，公眾是否只能無奈地把手上的紙包飲品盒掉進垃圾桶？署方與其去接這個燙手山芋，不如積極為喵坊另覓合適場地，甚或與科技園公司商討延期土地租約，盡量令屯門環保園造紙廠可無縫交接，減少紙包飲品盒落入堆填區，同時挽回市民的回收信心。

▲ 環境及生態局應重新審視草擬中的生產者責任法規，在膠樽之外加入紙包飲品盒。（資料圖片）