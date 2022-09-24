民眾送別英女王 王室進入新時代

已故英女王伊利沙伯二世的葬禮剛舉行完畢，她在位70年期間，經歷了7位教宗、15位英國首相和14位美國總統，她的離世引起全球關注。為何一位外國老太太的逝世，會引起不同種族、不同年齡和不同國家人民的悼念？又為何那麼多人在她去世時，像是感到難以解釋的失落感？

這可能受到電視劇集的影響，Netflix劇集《王冠》（The Crown）系列自播出以來，讓觀眾對女王更感興趣。時代不斷轉變，70年來她與時代同行，無論世界如何分歧，她始終保持政治中立，從人類首次踏足月球、到手機及互聯網的發明，她都見證着時代的變遷。

首位訪華英國君主 兩度來港

英女王的優雅、大方、永遠保持微笑的形象深入民心，一生為她的國家和英聯邦國家服務而受到高度評價；另一位在位時間如此長久的現代君主，是已故泰王普密蓬，他同樣在位70載，亦贏得了許多民眾的尊敬和愛戴。

伊利沙伯二世曾於1986年訪問中國，乃首位訪華的英國君主，她亦曾會晤多位中國領導人，包括於2015年在白金漢宮接待國家主席習近平。在香港回歸祖國前，她擔任香港名義上的元首45年，並在1975年及1986年訪問香港，有體育館、醫院和幾所學校以她的名字命名；還記得當時有些人稱呼她為「事頭婆」，她的頭像在香港過去的生活中可說是無處不在，政府部門辦公室、電視上、郵票、紙幣和硬幣上都看到她。

直至1997年6月30日，英國在香港實施了150年的殖民管治，我們有不少街道、建築物都以王室命名，包括皇后大道、英皇道、威爾斯親王醫院等；而香港賽馬會每年也有賽事與女王相關，體現了她對馬匹的熱愛。某程度上，這些街名、建築物名稱，也是歷史的一部分，希望它們能保留下來，不要成為歷史修正的犧牲品。

年花逾億英鎊 王室存廢引討論

在香港，逾一萬人到位於金鐘的英國駐香港總領事館簽吊唁冊；然而，也不是每個人都在哀悼英女王，英國有數十萬人排隊輪候長達20多小時，向她表達最後的敬意，但期間也有反對王室的示威，更有提出有關君主制存廢和相關成本的議題。在上一個財政年度，英國王室花費了當地納稅人1.024億英鎊，包括王室開支和財產維護，因此有建議認為，有需要就王室的未來及存廢作認真討論。

當然，相信也會有不少曾經歷殖民管治的人，對英女王存有複雜的感情。有些人認為，王室的魅力和光鮮外表下，隱藏着種族主義、殖民主義、奴役、暴力和盜竊的醜陋一面。

一生致力工作 奉獻精神受欽佩

伊利沙伯二世一生致力服務英國，也是世界上其中一位最著名和最受矚目的名人。其職責要求她不能就政治和爭議事項發表意見，也需要她有很大的紀律，並犧牲個人隱私和行動自由，大小事務也會受到監察。

或許正是因為她所肩負的責任以及工作操守，引起世界不少人的共鳴。亞洲人的傳統或較重視責任感和孝道，接受犧牲及捨己精神，女王孜孜不倦地工作、有着良好的操守和奉獻精神，因而備受欽佩，96歲且身體虛弱的她，在去世前兩天仍接見英國新任首相卓慧思（Liz Truss）。

不少人以柏靈頓熊（Paddington Bear）來悼念伊利沙伯二世，相信女王及曾與她一起共享下午茶的玩具熊，將成為人們心中的慰藉，並永遠懷念。

▲ 英國有數十萬人排隊輪候長達20多小時，向英女王表達最後敬意，但期間也有反對王室的示威，更有提出有關君主制存廢和相關成本的議題。（法新社資料圖片）