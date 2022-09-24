活好當下 譜出人生晚年華彩

人的一生需要作出無數的選擇，縱使我們在選擇前有確切的把握，結果也未必合乎預期；日子過了，我們或會後悔地自問：「為何我總是作出不恰當的選擇？如果給我多一次機會，結果便不會是這樣了。」

選擇育兒與否 各有體會

筆者之前數次撰文，分享身邊長輩黃老太的故事，今天繼續談她的經歷。在生育、撫養子女的分享中，黃老太與其他長者街坊有着不同的體會。有街坊謂年輕時選擇不生育，希望享受自由自在，到現在看見人家兒孫成群，自己卻弧苦伶仃；另一人歎道，當初選擇生育是希望養兒防老，棉乾絮濕地養育獨生子，怎料兒子長大後移民，最終也是落得弧苦伶仃；另外一名街坊則說，當初選擇生育是希望兒孫滿堂，怎料兒女們一天到晚吵架，自己往後恐怕要永無寧日地活下去。

她們都後悔自己當初的選擇，更表示如果有機會返回過去，重新選擇一次，會另作他選，希望改寫晚年的生活。對此，黃老太則維持一貫的灑脫：「誰的一生沒有遇到不如意的事？我們除了接受，還有甚麼可以做的？有兒女的，總會享受過育兒的喜樂；沒有兒女的，也曾享受過那些自由愜意的生活。」

她憶述自己的兒子剛出生時，當時生活逼人，沒有其他人幫忙，她晚上沒有睡覺給兒子餵奶，那種辛苦只有自己知道；但當餵飽了兒子，在暗黃的燈光下看見他閉上眼睛，嘴角微微在笑，那種滿足的感覺，也只有身為人母才會感受到。「人老了，與其對以往所做的選擇感到後悔，不妨接受一切，珍惜眼前的人和事。」

改變自身看法 每一步總有得着

生活總是在預期和意料之外，即使如此，也未必是不如意的。生活中的如意和不如意，看似是客觀事實，實質卻是主觀的感覺，懂得活在當下，才是世上最重要的事；我們改變不了人生所遇到的事情，但可以改變自己對人生的看法。人生中走的每一步，是沒有白走的，我們總可從中有得着；世事無絕對，即使有機會再選擇，重新走一次人生的路，心中想像的美好結果，真的會實現嗎？

曾經有人將協奏曲中的華彩樂段，比喻作人的晚年，演奏者以卓越技藝，譜出精采的末段；亦有人以足球比賽的加時賽段作比喻，球員們用盡全力，踢出爭勝的球賽。晚年的生活也可以精采的，現在有機會選擇，你會選擇向前走，積極樂觀地度過每一天，還是選擇不斷後悔過去所作的決定，消極和埋怨地讓時間溜走？

▲ 懂得活在當下，才是世上最重要的事，只要選擇積極樂觀地度過每一天，晚年生活也可以精采的。（資料圖片）