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剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍

國際版 2022/09/24

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）徵召30萬預備役士兵，加強對烏克蘭戰事，甚至揚言會使用現代化毁滅性武器。此番言論似乎暗示若俄軍在戰事持續失利，不排除採用核武作最後手段，與西方國家「攬炒」

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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