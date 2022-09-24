剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍 國際版 2022/09/24 分享： 分享： 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）徵召30萬預備役士兵，加強對烏克蘭戰事，甚至揚言會使用現代化毁滅性武器。此番言論似乎暗示若俄軍在戰事持續失利，不排除採用核武作最後手段，與西方國家「攬炒」 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 2022/09/23 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 英女王辭世 反思君主制作用何在 2022/09/17 英女王辭世 反思君主制作用何在 英削國債願景 卓慧思能實現嗎？ 2022/09/10 英削國債願景 卓慧思能實現嗎？ 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 2022/09/09 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 戈爾巴喬夫對普京 抱希望還是絕望？ 2022/09/03 戈爾巴喬夫對普京 抱希望還是絕望？ 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 普京 核武 白俄羅斯 核災