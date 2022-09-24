剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）徵召30萬預備役士兵，加強對烏克蘭戰事，甚至揚言會使用現代化毁滅性武器。此番言論似乎暗示若俄軍在戰事持續失利，不排除採用核武作最後手段，與西方國家「攬炒」

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