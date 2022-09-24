七欖11月4至6復辦 外隊「氣泡管理」 觀眾准飲不准食 料每日逾3萬人入場 港聞版 2022/09/24 分享： 分享： 港府昨宣布多項放寬檢疫措施，包括下周一起由「3+4」寬至「0+3」等。而闊別3年半的「香港國際七人欖球賽」，亦將於今年11月4日至6日舉行，今屆賽事需要在防疫氣泡下進行，所有海外抵港的球員和工作人員須 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 李家超：寬入境與內地通關 無牴觸 今日 李家超：寬入境與內地通關 無牴觸 檢疫酒店變招 月租宅度假優惠求存 今日 檢疫酒店變招 月租宅度假優惠求存 機場巴士增班次 抗疫的士團隊解散 今日 機場巴士增班次 抗疫的士團隊解散 你可能感興趣 李家超：寬入境與內地通關 無牴觸 今日 01:00 李家超：寬入境與內地通關 無牴觸 檢疫酒店變招 月租宅度假優惠求存 今日 01:00 檢疫酒店變招 月租宅度假優惠求存 機場巴士增班次 抗疫的士團隊解散 今日 01:00 機場巴士增班次 抗疫的士團隊解散 疫情 疫苗 安心出行 疫苗通行證 七人欖球賽 欖球 香港大球場 體育賽事