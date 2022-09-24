港府昨宣布多項放寬檢疫措施，包括下周一起由「3+4」寬至「0+3」等。而闊別3年半的「香港國際七人欖球賽」，亦將於今年11月4日至6日舉行，今屆賽事需要在防疫氣泡下進行，所有海外抵港的球員和工作人員須

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