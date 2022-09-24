  • 27°C
香港時間 : 2022924日 (週六) 02:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

七欖11月4至6復辦 外隊「氣泡管理」

觀眾准飲不准食 料每日逾3萬人入場

港聞版 2022/09/24

分享：

分享：

港府昨宣布多項放寬檢疫措施，包括下周一起由「3+4」寬至「0+3」等。而闊別3年半的「香港國際七人欖球賽」，亦將於今年11月4日至6日舉行，今屆賽事需要在防疫氣泡下進行，所有海外抵港的球員和工作人員須

...

相關文章

李家超：寬入境與內地通關 無牴觸
今日
李家超：寬入境與內地通關 無牴觸
檢疫酒店變招 月租宅度假優惠求存
今日
檢疫酒店變招 月租宅度假優惠求存
機場巴士增班次 抗疫的士團隊解散
今日
機場巴士增班次 抗疫的士團隊解散

你可能感興趣

李家超：寬入境與內地通關 無牴觸
今日 01:00
李家超：寬入境與內地通關 無牴觸
檢疫酒店變招 月租宅度假優惠求存
今日 01:00
檢疫酒店變招 月租宅度假優惠求存
機場巴士增班次 抗疫的士團隊解散
今日 01:00
機場巴士增班次 抗疫的士團隊解散
疫情 疫苗 安心出行 疫苗通行證 七人欖球賽 欖球 香港大球場 體育賽事

上一篇文章

飲食界憂消費力外流 料短期影響微

下一篇文章

李家超：寬入境與內地通關 無牴觸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？