下周一起0+3 政商冀快寬至0+0 李家超：確診數字可控 或多推新措施 港聞版 2022/09/24 分享： 分享： 港府決定放寬海外入境檢疫至「0+3」（毋須指定檢疫酒店檢疫，3天家居醫學檢測），下周一（26日）清晨6時生效。各大商會和政黨均表示歡迎，但認為只可作「緩衝」，期望港府更進取，同步放寬本港社交距離措施， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 抵港前免核酸 倘陰性第3天轉藍碼 今日 抵港前免核酸 倘陰性第3天轉藍碼 縱橫遊料生意 回復疫前3至4成 今日 縱橫遊料生意 回復疫前3至4成 港人外遊需求爆升 機票即被搶貴 今日 港人外遊需求爆升 機票即被搶貴 七欖11月4至6復辦 外隊「氣泡管理」 今日 七欖11月4至6復辦 外隊「氣泡管理」 你可能感興趣 抵港前免核酸 倘陰性第3天轉藍碼 今日 01:00 抵港前免核酸 倘陰性第3天轉藍碼 縱橫遊料生意 回復疫前3至4成 今日 01:00 縱橫遊料生意 回復疫前3至4成 港人外遊需求爆升 機票即被搶貴 今日 01:00 港人外遊需求爆升 機票即被搶貴 防疫措施 李家超 疫苗通行證 來港易 回港易 商務及經濟發展局 發展局