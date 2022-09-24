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下周一起0+3 政商冀快寬至0+0

李家超：確診數字可控 或多推新措施

港聞版 2022/09/24

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港府決定放寬海外入境檢疫至「0+3」（毋須指定檢疫酒店檢疫，3天家居醫學檢測），下周一（26日）清晨6時生效。各大商會和政黨均表示歡迎，但認為只可作「緩衝」，期望港府更進取，同步放寬本港社交距離措施，

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