英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機 行政人員版 2022/09/26 分享： 分享： 英國智能手機品牌Nothing繼去年推出透明外殼耳機Ear（1），以及今年旗下第一部智能手機Nothing Phone（1）登場後，近日再預告將推出新產品。據悉，是次新品將會是Ear（1）的後續產品 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動 今日 Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動 Surface系列10周年 10.12發布會「不止裝置」 2022/09/23 Surface系列10周年 10.12發布會「不止裝置」 新AirPods Pro 強化消噪今售1849元 2022/09/23 新AirPods Pro 強化消噪今售1849元 Tile推QR Code貼紙 助失物認領售7.8元 2022/09/22 Tile推QR Code貼紙 助失物認領售7.8元 iOS 16鍵盤回饋 或礙iPhone電池續航 2022/09/22 iOS 16鍵盤回饋 或礙iPhone電池續航 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 產品 品牌 設計 耳機