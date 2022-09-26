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英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機

行政人員版 2022/09/26

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英國智能手機品牌Nothing繼去年推出透明外殼耳機Ear（1），以及今年旗下第一部智能手機Nothing Phone（1）登場後，近日再預告將推出新產品。據悉，是次新品將會是Ear（1）的後續產品

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欄名 : 科技新知

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