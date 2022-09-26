Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動 行政人員版 2022/09/26 分享： 分享： 蘋果（Apple）去年推出新私隱政策「應用追蹤透明度」（ATT），以加強用戶的私隱保護。日前有用戶提出集體訴訟，指控Meta違反該項政策及相關法律，在未經授權的情況下，蒐集數據並監測用戶行為。 據悉， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機 今日 英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機 Surface系列10周年 10.12發布會「不止裝置」 2022/09/23 Surface系列10周年 10.12發布會「不止裝置」 新AirPods Pro 強化消噪今售1849元 2022/09/23 新AirPods Pro 強化消噪今售1849元 Tile推QR Code貼紙 助失物認領售7.8元 2022/09/22 Tile推QR Code貼紙 助失物認領售7.8元 iOS 16鍵盤回饋 或礙iPhone電池續航 2022/09/22 iOS 16鍵盤回饋 或礙iPhone電池續航 科技行業 科技硬件 科技軟件 蘋果（Apple，美：AAPL） Meta 商業 Apple 廣告