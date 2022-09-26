Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動

蘋果（Apple）去年推出新私隱政策「應用追蹤透明度」（ATT），以加強用戶的私隱保護。日前有用戶提出集體訴訟，指控Meta違反該項政策及相關法律，在未經授權的情況下，蒐集數據並監測用戶行為。

據悉，

...