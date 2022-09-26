叮叮科創夥科技大學 首創中小學3D模型先導課程 副刊版 2022/09/26 分享： 分享： 叮叮科創（tramplus）與香港科技大學最近為本地中小學生引入特色STEM課程，率先體驗大學基礎訓練及職業探索。課程將以科大工學院的一年級大學課程為藍本，針對學生的不同程度提供多元3D模型（3D ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 泰國米芝蓮推介 金邊粉平民店 Baan Phadthai 進駐香港 今日 泰國米芝蓮推介 金邊粉平民店 Baan Phadthai 進駐香港 馬哥孛羅酒店推出茗茶下午茶 嘗11款鹹甜美食 2022/09/24 馬哥孛羅酒店推出茗茶下午茶 嘗11款鹹甜美食 吃一場充滿藝術氣息的盛宴A Lux 2022/09/21 吃一場充滿藝術氣息的盛宴A Lux 精品茗茶配輕素食 注入滋味活力 2022/09/19 精品茗茶配輕素食 注入滋味活力 傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家 2022/09/19 傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家 設計 遊戲 工程 元宇宙 STEM 3D打印 美元