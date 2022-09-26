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叮叮科創夥科技大學 首創中小學3D模型先導課程

副刊版 2022/09/26

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叮叮科創（tramplus）與香港科技大學最近為本地中小學生引入特色STEM課程，率先體驗大學基礎訓練及職業探索。課程將以科大工學院的一年級大學課程為藍本，針對學生的不同程度提供多元3D模型（3D

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欄名 : 新鮮熱辣

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