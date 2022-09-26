直播帶貨王子李佳琦回歸，這陣子都成了網上熱門話題，比任何劇集節目有更多的討論。印證了：這時代，沒有明星，只有流量。一個單單叫賣的年輕人，人氣比偶像明星都旺。

整體觀感而言，表現像是重新試水，跟助手的合作也變得拘謹了一些，最大的分別是著名的口頭禪，從「OMG，買它」變成了「理性消費，快樂購物」。

兩個小時直播帶貨，事前沒有宣傳，觀看量六千萬，清空七成以上貨品。第一件上架的是手機支架，四萬件備貨，一分鐘內賣光。看數字，這場直播只上了二十七件產品，時間也縮短。數據當然沒有之前高峰期那麼誇張（過往是一場直播成交額可去到幾個億），可是這個時候把他放出，確實有為鼓吹消費造勢的功效。

市場分析，中國經濟，現在再難靠房地產，民間家庭層面消費，近一年因疫情關係，又不知前路如何，所以大家都勒緊荷包，就算有錢也不敢亂花。這形成一個特別的結果，就是今年上半年全國人民幣存款，增長了近十九萬億元人民幣，新增當中有超過十萬個是來自住戶存款，意味着個體存戶大幅增多。

另一個數據，是過往最捨得花錢是四十歲上下的人，他們佔旅遊經濟的主體。而疫情下，他們也是最不傾向外出旅行的人，因為家中孩子不方便出行，於是他們也成為消費數字降低的「元兇」。

那把李佳琦放出，對行內人而言是有極大寄望，想通過這頭號頂流去帶動消費。因為不少尤其是女性的李佳琦粉絲消費者心態竟然是：雖然我甚麼都不缺，但還是想買些甚麼。

而除了表現謹慎了之外，他的未來選貨，則也有另一番啟示：國貨優先，環保概念、科技概念品優先，美粧類則不優先，也是醞釀要轉型的感覺。