Emily前來覆磅時，興奮地說：「很久沒有去旅行了，所以準備了下星期六，跟兒子和老公到海濱公園野餐，順便參觀博物館，當去個小旅行。到時將會親自準備些小食，希望他們玩得開心，也食得開心，不知你有甚麼好提議？」

「你可以做墨西哥卷，買些墨西哥薄餅，放上蝦仁或煙三文魚、沙律菜、粟米粒，再加牛油果蓉配檸檬汁或低脂沙律醬，捲起再切半，已經很美味。又或可以做米紙卷，用越南米紙浸溫開水約一至兩分鐘，包着五至六隻蝦仁或扎肉條、生菜絲、青瓜絲、甘筍絲、薄荷葉。醬汁可以用魚露、青檸汁、白醋、少許糖、辣椒、蒜蓉調製而成。」我建議。

Emily有點擔心地問：「我老公有血壓高的問題，這兩款菜式也適合他嗎？」

「兩款皆適合，只是留意用魚露的分量，它本身沒有脂肪，但鈉含量則比較高，每餐用半至一茶匙便可以了。針對高血壓患者，除了留意要低鈉飲食外，也可以採用高鉀飲食，以幫助排走身體多餘的鈉質。例如可做日式薯仔沙律，先將新薯切成粒狀，平鋪於碟面上蒸三十分鐘，加入丁粒的烚甘筍、蘋果粒、烚蛋、蝦仁等，再拌入低脂沙律醬、檸檬汁和黑椒便可。」

Emily點點頭笑着說：「聽起來很不錯啊！他們應該也會喜歡！中秋節剩下不少水蜜桃、柑、水晶梨，將它們切粒再加上你建議的酸沙律醬一起，應該也會很開胃，適合這仍然炎熱的天氣！」

「很好的提議啊！」我讚賞她。

「太好了！這樣我大概已經草擬好野餐的菜單了，接下來便繼續努力減肥，買多些漂亮衣服，趁小朋友還未長大多拍照留念！」Emily笑着說。