客戶有幾重要？廣告人和公關人一定知，超級重要！某廣告公司曾痛失一個大客，整個原為服務該客戶而設立的部門，足足三十多人，一日內全部炒晒。因此，職場智慧：先不要講要如何下決心或有信心去搶新客戶，首要工作是，在你手上要留得住現有客戶，這也應是主管的KPI（Key Performance Indicator，關鍵績效指標）。

若連舊客都留不住，還日日夜夜不停地講搶新客，真是你唔尷尬，人家也替你面紅。最肉酸者，莫過於連合作多年的舊客們，去到你這個新主管手上，都不約而同講拜拜，呢條數，你點孭？所謂的「數」，不僅是公司當下的金錢損失，若所轉的新公司湊得個客妥妥貼貼、開開心心，咁就真係一去無回頭的長遠損失，仲未計客戶被搶令公司面目無光的形象和聲譽損失。

現世代無秘密。邊間公司無咗邊個大客？個客去咗邊？乃眾目睽睽之事。因此，頂頭老細一聽到公司失去舊客戶，必定嬲到震。若此時阿主管還怪個客好走咗去、唔俾多次機會自己，又或解釋：「我都唔知個舊客點解會走喎？﹗我哋都係用舊有方法一直咁湊個客㗎啦，上年仲好哋哋，我哋都好費解喎？﹗」做主管的，竟然還問得出這些問題，那就是失去大客最關鍵的問題所在。

喂喂喂，最基本係咪要做吓 Competitor Review（競爭對手分析和報告）呀？湊得大客，打滾職場，唔係唔識做／唔知要做啩？觀察下競爭對手做過甚麼吸引（新）客戶的舉動？正在做甚麼？未來又有甚麼新動向去吸引更多新客戶？只要做個Competitor Review，知道外邊對家做了甚麼吸引之事，就不會傻下傻下自己衰喺邊都唔知，而且繼續衰落去。

醒目的客戶總監都深知，未搶到新客之前，最最最緊要的，是先勿讓人從自己手上搶走現有的舊客。醒目與唔醒目有天淵之別，天下間沒有無緣無故的輸。