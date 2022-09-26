泰國米芝蓮推介 金邊粉平民店 Baan Phadthai 進駐香港 副刊版 2022/09/26 分享： 分享： 連續5年獲得泰國米芝蓮必比登推介的泰國平民美食店Baan Phadthai，首間香港店於將軍澳與大家見面啦。這是繼台北的海外分店後，香港成為另一重要選地。 Phadthai即泰式炒金邊粉，在曼谷是街頭的 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 叮叮科創夥科技大學 首創中小學3D模型先導課程 今日 叮叮科創夥科技大學 首創中小學3D模型先導課程 馬哥孛羅酒店推出茗茶下午茶 嘗11款鹹甜美食 2022/09/24 馬哥孛羅酒店推出茗茶下午茶 嘗11款鹹甜美食 吃一場充滿藝術氣息的盛宴A Lux 2022/09/21 吃一場充滿藝術氣息的盛宴A Lux 精品茗茶配輕素食 注入滋味活力 2022/09/19 精品茗茶配輕素食 注入滋味活力 傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家 2022/09/19 傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家 飲食資訊 泰國菜 餐廳 美食 將軍澳