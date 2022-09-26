泰國米芝蓮推介 金邊粉平民店 Baan Phadthai 進駐香港

連續5年獲得泰國米芝蓮必比登推介的泰國平民美食店Baan Phadthai，首間香港店於將軍澳與大家見面啦。這是繼台北的海外分店後，香港成為另一重要選地。

Phadthai即泰式炒金邊粉，在曼谷是街頭的

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