星巴克推出秋季栗子咖啡

踏入初秋，星巴克推出多款以栗子做主題的飲品及美食，包括秋栗燕麥奶咖啡（$43起，見圖），糅合蒸煮燕麥奶、特濃咖啡和濃甜栗子醬，充滿濃濃秋季氣息。燕麥奶的清香和栗子的烘烤風味完美平衡，帶來不一樣的香濃風

...