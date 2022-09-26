星巴克推出秋季栗子咖啡 副刊版 2022/09/26 分享： 分享： 踏入初秋，星巴克推出多款以栗子做主題的飲品及美食，包括秋栗燕麥奶咖啡（$43起，見圖），糅合蒸煮燕麥奶、特濃咖啡和濃甜栗子醬，充滿濃濃秋季氣息。燕麥奶的清香和栗子的烘烤風味完美平衡，帶來不一樣的香濃風 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Chateau Galoupet推出首枝有機釀製Rose 2022/09/23 Chateau Galoupet推出首枝有機釀製Rose MOONSWATCH TOUR 東方巡演登陸香港 2022/09/21 MOONSWATCH TOUR 東方巡演登陸香港 夢想汽車2050設計比賽 2022/09/20 夢想汽車2050設計比賽 馬哥孛羅香港酒店推出全新自助晚餐及下午茶 2022/09/19 馬哥孛羅香港酒店推出全新自助晚餐及下午茶 新加坡航空全力減碳 推新飛機可持續燃料及環保餐膳 2022/09/16 新加坡航空全力減碳 推新飛機可持續燃料及環保餐膳 美食 蛋 甜品 咖啡 蛋糕 朱古力 飲品 牛 星巴克 芝士