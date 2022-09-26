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星巴克推出秋季栗子咖啡

副刊版 2022/09/26

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踏入初秋，星巴克推出多款以栗子做主題的飲品及美食，包括秋栗燕麥奶咖啡（$43起，見圖），糅合蒸煮燕麥奶、特濃咖啡和濃甜栗子醬，充滿濃濃秋季氣息。燕麥奶的清香和栗子的烘烤風味完美平衡，帶來不一樣的香濃風

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2022/09/23
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