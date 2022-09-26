歐洲夠氣過寒冬？烏軍得勢俄歐皆苦

秋分已過，寒露將至。歐洲是否有足夠天然氣過冬？德國為首的歐洲經濟會往何處去？

要嘗試回答這些問題，可以分析一堆宏觀數據，也可以見微知著：廁紙不管經濟好壞人人必須買，但德國現在連廁紙企業也捱不住了。

交不起電費 德百年紙巾品牌破產

德國紙巾百年老字號Hakle在9月宣布破產，計劃自我管理下重組債務，原因很直接：交不起電費。公司形容，電費和天然氣價格在短時間內暴漲到一個地步，根本連轉嫁消費者也來不及。

歐洲眼前其實不缺天然氣，只是不敢用，因為未知這個冬天有多冷，而即使住宅夠用，亦不代表工廠就能度過寒冬、國家和經濟就能甩開俄羅斯繼續向前。

烏克蘭近日爭一口氣，將俄烏戰綫由早些時候的靜態僵持打成動態爭奪，冬季戰局此時懸念劇增，這既打亂普京部署，為俄羅斯帶來麻煩，也讓歐洲周轉空間變得更小，同樣只能博一鋪。

俄歐「鬥氣」與其說誰會贏，不如說兩敗俱傷：俄羅斯至今未能迫使歐洲屈服，而且接下來也不似會成功；歐洲至今還未站穩陣腳，而且最壞時刻相信未到。

歐四出「集氣」有成果 仍須捱貴電

歐洲人連月四出「集氣」終有成果。中國據報亦將手頭過剩、相當歐盟上半年需求7%左右的液化氣轉售歐洲，歐盟現時天然氣儲備已超85%滿，德國更有90%滿，超額完成11月前儲氣80%目標。

這些儲備大概夠撑兩個月，而歐洲冬季仍可獲得一些「新鮮」天然氣，慳一點捱過去並非不可能。當然，成事在天，如果繼夏天極端酷熱後，歐洲撞上冬天極端嚴寒，那就難上難了。

倫敦投資管理公司Gemcorp Capital估計，連計儲備，歐盟10月至3月可用天然氣有2,420億立方米，而過去3年同期平均消耗2,560億立方米。若這推算靠譜，剩下6%靠慳未嘗不可。歐盟早前已要求成員國，今冬少用15%天然氣。

歐洲天然氣價近日已相對回穩，較8月底紀錄高位回落近5成。不過，價格仍是一年前的3倍，並是俄羅斯6月減少北溪一期供氣前的2倍。

這也意味歐洲人今後一段時間，要繼續捱貴電。在德國等歐洲國家，電費價格是按跟電力公司簽約時，公司所開出價格計算的，類似我們上網。電力公司則按他們買入天然氣期貨價格來開出電價，代表了未來一段時間的成本。

現在簽的合約電價雖然已經沒有那麼誇張，而且升幅可望放緩，但是反過來說，就算天然氣價格持續回落，電價今後數年也難降下來。

企業兩難困境 「生存模式」減成本

更重要的是，天然氣勉強夠不夠，和經濟會否出事是兩條問題。要住宅慳電，頂多叫人穿厚一點、開暖氣變「開冷氣」，加上不要洗澡就是，但要企業慳電，就即是不用生產、不用賺錢、不用還債。

現在企業未開始慳電就已面臨困境。德國最新數據顯示，8月平均能源價格按年增139%，衡量貨物出廠成本變化的生產物價指數（PPI）按年升45.8%，而衡量貨物上架價格變化的消費者物價指數（CPI）按年升7.9%。

PPI和CPI之間巨大「剪刀差」預示危機還在前方：要不廠商把成本轉嫁消費者，使老百姓過活更艱難，要不業界自己硬食，冒上蝕本甚至破產風險。

Hakle並不孤單。德國無法償債企業數字在8月轉勢，按月增6.6%，而數字至7月仍在減少4.2%，上半年整體亦減少4%。按年計的話，8月增幅更達26%，有718家德企宣布破產。

除了Hakle，搶佔頭條的還有鞋店Görtz，1875年創立，在德國及奧地利有160家門市；汽車零件供應商Dr. Schneider，1927年成立，業務遍及中美（海外不受破產影響）。這些都是德國Mittelstand（直譯middle class）企業，意指多為家族式經營、歷史悠久、生意穩健、信譽良好、知名度高的公司，類似我們說的藍籌，只是規模未必太大。

未走到破產一步的，則啟動「生存模式」縮減成本。德國鋼鐵生產商GMH改由亞洲購買鋼材加工。總部在盧森堡的國際鋼鐵巨企ArcelorMittal，無限期暫停漢堡及不來梅廠房運作。環顧歐洲，德國、波蘭、挪威、英國等地都有化肥廠停產，衝擊農業和食品生產商。就連啤酒廠，也因為封裝時需要加入的化肥廠副產品二氧化碳短缺，而需要停產。

可見問題已不是經濟危機會否到來，而是程度會有多嚴重。德國經濟第二季按季增長只有0.1%，下半年轉負幾成定局，只看政客有何能耐限制衝擊、紓緩民間疾苦，還是會讓事態演變成歐債危機的級數，而當年帶頭拯救歐豬的德國今次會是自己出事，其他人肯定全被拖沉。德國工會聯合會警告，若政府不迅速應對，會有「去工業化」風險。

俄徵兵進退維谷 待冬天出大招？

出路在何方？歐洲經濟問題本身是歐俄政治問題，後者本身相當程度又是俄烏軍事問題。假如年中盧甘斯克州戰役期間，俄羅斯慢獲上風、烏克蘭逐漸失血之局一直繼續，歐洲也許就要考慮更多自身利益，尋找出路。

怎料烏克蘭秋天突然發威，歐洲四處抗議歐盟和北約只顧他方戰爭、漠視本地民生的示威，在關鍵時刻難逃受到壓制。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）甚至直接說了，「不管德國選民怎麼想」都要撑烏。

烏克蘭正是此刻必須打一張好牌，方能留住西方支持。烏軍使出集了半年的力，「聲西擊東」奪回哈爾科夫州，打得疲憊的俄軍也自知守不住而急撤。但烏方如此或已消耗最好的牌，反攻要繼續，就要麻煩西方繼續「無私」支持。

俄羅斯此時也被迫提前出牌。俄佔烏四州搞「入俄公投」，普京上周宣布局部動員「衞國」，也是進退維谷。普京一直嘗試減少戰事對俄民眾影響，稱之「特別軍事行動」，並未頒布戰爭狀態、全國動員、工廠全力生產軍需，可是現在面臨戰場失利，也只好徵召30萬預備役兵力，卻未盡舉國之力投入戰場，在穩住戰局和內部穩定之間尷尬平衡。

但這是否就是俄方最好的牌？俄軍7月初拿下盧甘斯克州全境後，主動上再無大動作，會否在準備冬天出大招？歷史說俄軍向來表現反覆，但站在他們一方的「冬將軍」戰鬥力爆表。歐洲人心裏也清楚，冬季會是自己最脆弱的時候。但無論如何，歐洲現在已無選擇，只能續撑烏克蘭，忍受自己和俄羅斯兩敗俱傷，並祈求這個冬天不太冷。

▲ 秋分已過，寒露將至。歐洲是否有足夠天然氣過冬？德國為首的歐洲經濟會往何處去？（路透社資料圖片）