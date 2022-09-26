檢討港鐵票價調整 10大解困思考點

解困新聞學其中一個主要功能，是尊重意見多樣之餘，亦嘗試讓討論變得聚焦，目標是找出可共同接受的答案--上周關於「檢討港鐵票價調整機制」的公眾諮詢，正好闡明這點：暫時絕大部分意見只從單一角度出發，忽略了諮詢文件的第16段表明，整個檢討過程中，其實有10個不可忽略之思考點；如果不顧及全部10點而堅持己見，則所提出的意見往往較難被官方吸納。

明確各方責任 簡單公開透明

相反，若先明瞭政府當局實際上最想檢討哪些課題和項目，則可按圖索驥，以全局觀把整個票價調整機制分析透徹，然後始能逐點微調。故從解困角度出發，分析以下這10大思考點，乃促成公眾諮詢和檢討過程有效與否之關鍵：

（一）公共交通機構之社會責任Vs上市公司對股東的責任--諮詢文件第一點便提醒：縱使市民期望港鐵為社會付出更多，可是港鐵終歸得依據上市公司的商業原則來運作，更要向小股東交代，且必須備有充足資金保養和持續更新。換言之，任何有機會負面影響股價及減少儲備資金的建議，估計官方單位會較難接受。

（二）票價調整機制屬兩鐵合併條款具法律效力--這點似乎是在提醒所有人，當年票價調整機制經3部曲而成：先有詳細研究，然後在立法會討論，再於股東大會表決；加上整份文件起首強調「在2023年第一季完成檢討並落實」，故合理推斷是，任何難以在未來半年內於立法會和港鐵公司股東大會同時通過之修改建議，基本上不用考慮。

數據反映成本 考慮延後加幅

（三）票價調整方程式相對簡單兼公開透明--目前的方程式只得3個部分：第一是「去年12月綜合消費物價指數按年變動」（A），第二部分是「去年12月運輸業名義工資指數按年變動」（B），這兩部分各佔調整幅度的一半，再減去根據港鐵過去5年財政數據所計算之「生產力因素」（C），得出港鐵可調整票價的最大幅度（即A＋B再除以2，然後減去C）。政府強調會「以方程式為基礎」的前提下檢討票價調整機制，也就是任何會大幅扭轉此方程式過去計算出來的結果之建議，根本就不存在討論空間。

（四）票價調整方程式要以客觀數據反映營運成本--留意上述方程式中的3個部分，皆毋須額外再做調查：A反映整體通脹、B乃運輸業平均薪金成本、C則來自公司財務報表，故任何想加進去的新考慮因素，應該是從政府已長期進行的研究或調查中，便能夠找出的現成數據，才有機會被納入方程式當中，而且這些數據亦要讓一般人容易明白和理解。

（五）未來5年難再以生產力因素下調票價--所謂「生產力因素」，乃是依據港鐵過去5年客運業務營運的輸出量與投入量（未計折舊、攤銷及每年非定額款項支出的經營開支）之比率計算，即可簡單理解為「收入相對成本之比例」。生產力因素的設定值每5年更新一次，而計算方法相同，不過由於前年黑暴及過去兩年疫情，令港鐵乘客量下跌，故以近5年財務報表計算的生產力因素，極可能是負數，而按政府和港鐵協議，出現「負生產力」則會把設定值訂為0%；也就是說，不調整方程式（包括快將屆滿的0.6%特別調減）的話，未來票價調整幅度便只會基於「整體通脹」和「運輸業平均薪金」這兩項因素。

（六）現時已經累積3.35%的延後票價加幅--基於引入了「負擔能力上限」，任何按方程式計算的票價加幅，不得高於同期家庭每月收入中位數變動之幅度，結果是現時累積延後票價加幅已達3.35%，故此往後港鐵加價的壓力也順勢增高。

貼近乘客所需 掛鈎其他公交

（七）票價與物業發展盈利及服務表現的關係--諮詢文件提到，有聲音指港鐵公司在有可觀物業發展盈利下仍然加價，亦指出有意見認為，機制未能有效反映港鐵服務表現，而更重要的是，當局承諾考慮如何讓票價調整機制進一步反映「公司盈利水平」和「服務表現」這兩方面。按此推論，與鐵路相關的物業發展盈利及鐵路服務表現，或以某種方式納入票價調整方程式當中，所以公眾應當就相關比例和計算方式提出具體建議。

（八）各種車費優惠安排有否針對回應乘客訴求--「服務表現安排」現時只以每宗延誤31分鐘或以上之事故計算罰款額（最高罰款額為2,500萬元），原本設計是罰款會撥入票價優惠帳戶，用於有時限的「即日第二程車費9折優惠」計劃，但這種做法明顯欠缺針對性；另外，各種車費優惠（包括程程3%車費回贈、港鐵都會票、全月通加強版、綠色專綫小巴轉乘優惠等）亦將於2023年屆滿，有需要收集公眾意見，從而推出一系列更能針對民生和地區所需的優惠計劃。

（九）補貼政策維持廣泛涵蓋性質而非針對港鐵--關於「政府補貼港鐵票價以惠及所有乘客」或「利用港鐵股息資助其他公共交通營辦商」這兩項建議，政府堅決說不，重申透過現行的「公共交通費用補貼計劃」，直接資助公共交通開支較高者，做法正確，既便利市民可以按出行需要選擇交通工具，亦避免政策向個別營辦商傾斜。

（十）改動票價調整機制如何影響其他交通工具--承上點，政府亦提醒市民，不可以「抽空」的視點衡量港鐵票價調整機制，應當考量方程式的各種改動，將會同時對各種交通工具營辦商有哪些影響，否則政治上必然產生很大阻力。

總結以上各點，今次票價調整機制諮詢的重點，在於能否納入物業發展盈利到方程式之中，藉此計算出更大減價空間；其次是如何把服務表現罰款轉成更具針對性的票價優惠；最後是設計一套與時並進、且更緊貼民生所需的票價優惠，務求令人耳目一新。

▲ 港鐵今次票價調整機制諮詢的重點，在於能否納入物業發展盈利到方程式之中，藉此計算出更大減價空間。（資料圖片）