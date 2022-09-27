國際局勢+息口升 葉茂林：股樓難睇好 地產版 2022/09/27 分享： 分享： 近期整體投資氣氛甚差，耀才證券（01428）主席葉茂林謂，國際局勢加上息口升，兩大因素夾擊，股樓也難睇好。 恒指最多短期反彈至萬9點 早兩個月跟葉茂林做訪問，他當時曾表示不看好未來一段時間投資市場，因為國 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 九龍灣高銀中心大刁 一太李偉文顯功架 今日 九龍灣高銀中心大刁 一太李偉文顯功架 仲量聯行表現優異 促成數十億大刁 2022/09/20 仲量聯行表現優異 促成數十億大刁 寬入境措施推動零售 鄧鉅明：未必惠及奢侈品 2022/09/20 寬入境措施推動零售 鄧鉅明：未必惠及奢侈品 銀主「跳樓貨」吸財團入市 2022/09/13 銀主「跳樓貨」吸財團入市 寬檢疫措施正面 萬通羅啟邦：酒店房價飈 2022/09/13 寬檢疫措施正面 萬通羅啟邦：酒店房價飈 耀才證券金融（01428） 疫情 中國 美國 樓價 加息 葉茂林 恒指走勢