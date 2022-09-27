國際局勢+息口升 葉茂林：股樓難睇好

近期整體投資氣氛甚差，耀才證券（01428）主席葉茂林謂，國際局勢加上息口升，兩大因素夾擊，股樓也難睇好。

恒指最多短期反彈至萬9點

早兩個月跟葉茂林做訪問，他當時曾表示不看好未來一段時間投資市場，因為國

...