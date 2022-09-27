胡潤發布二○二二中國藝術榜，統計的是二○二一年的拍賣數據，單以十大在世中國藝術家來計，交易額近二十五億元（人民幣，下同）。佔首位是國畫家崔如琢，他的山水四條屏去年拍出三點四五億元，又創了新紀錄，作品總成交價六點一億元。其他十大榜單中的藝術家，每位作品交易總價都超過一億元。曾梵志和周春芽都去到總價約三億元的級別。

十大的名字都相當熟悉了，依交易額次序排是崔如琢、曾梵志、周春芽、張曉剛、陳丹青、劉野、黃建南、朱曜奎、黃宇興、范曾。崔如琢的天價作品，都偏向大件頭系列，走傳統山水水墨畫路綫，有穩定的中華文化愛好者藏家市場。

曾梵志是有這榜單的這十五年來，唯一年年打入十大的。去年以一點九億元成交的《西藏組畫．牧羊人》，則令陳丹青第一次打進十大，是四十二年前的老作品了，當年出現時確實震撼。去年再遇陳丹青，他剛有另一組人物畫作系列完成，畫的則是當今的時尚界模特兒，身光頸靚，對比當年粗獷的牧羊人，起碼題旨而言是翻天覆地。他說近年確是畫得較少了，反而成了文化界KOL，又落力搞木心紀念館，不少美術教育或文化討論場合都見他的身影。

十大當中，只有黃宇興是不到五十歲，作為七○後，算是拍賣榜中的「年輕」代表，也被認為是市場上較具潛力的藝術家。另一值得留意是增幅最勁，排第十二的冷軍，風格是超寫實，跟其他十大藝術家較不同。去年的《蒙娜麗莎—關於微笑的設計》拍出八千萬元，是現代女性擺成像蒙娜麗莎的甫士，超寫實不要和超現實混淆，是畫得像拍照一樣真。藝術榜公布之後，不少報道說是中國最賺錢藝術家排行榜。實則不然，只是拍賣價，錢都不是全入藝術家口袋，有些甚至已跟藝術家沒關係。