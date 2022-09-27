港強化樞紐地位 助力人幣國際化

香港作為全球最大的離岸人民幣中心，在人民幣基礎設施建設、資金清算、產品設計以及交易等方面，取得了豐碩的成果，目前香港離岸人民幣資金池規模已近萬億元，佔全球離岸人民幣資金總規模的比例超過50%，香港地區支付清算人民幣的數量，在全球離岸人民幣支付清算量佔比約75%。人民幣計價的產品日益豐富，互聯互通機制的不斷深化和擴容，使人民幣資產的可獲得性和可交易性有了很大提升，人民幣資產的吸引力日益增加，香港人民幣離岸中心建設面臨很好的發展機遇。

在多重地緣政治因素影響下，全球貨幣體系改革勢在必行，許多經濟體意識到，單純依賴美元體系是存在風險的，因此通過例如增加黃金儲備量、簽訂貨幣互換安排等方式，減少對美元的依賴。另外，美元的波動性在這一輪加息周期中也明顯上升，人民幣開始承擔更多的避險功能，上半年跨境人民幣結算業務量達4.58萬億元，創歷史新高，一些新興市場的商業銀行紛紛開立人民幣帳戶，考慮接入人民幣跨境支付系統。

宏觀環境賦新機 需精細戰略布局

此外，中美貨幣政策不同步，目前人民幣基準利率低於美元基準利率，人民幣的融資成本較美元有優勢，人民幣計價的點心債、自貿區債等，發行數量都明顯上升。

與此同時，我國金融市場的發展程度、人民幣可自由兌換的程度等還有待提升，人民幣國際流通管道還需要更通暢，地緣政治的關係對於人民幣國際化也會產生一些不確定的影響。所以到目前這個階段，人民幣國際化應當是個需要戰略布局和更為精細化的過程，要抓住機遇也需要分步進行。

利用互聯互通機制 發揮港優勢

香港可發揮更大作用，助力打造活躍的區域人民幣生態圈。香港應當積極在一帶一路倡議中發揮作用，拓展人民幣貿易使用空間，特別是結合香港的優勢，在航運、大宗商品交易以及電商物流等方面，加大銀企合作，擴大人民幣使用場景，並應繼續強化離岸人民幣業務的輻射功能，以打造一帶一路投融資平台、東南亞首要投融資平台為契機，加大對沿綫國家和地區的人民幣直接投資力度。

隨着《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的全面實施，其他成員國和我國在貿易和投資方面的關聯度將繼續上升，為人民幣在區域內的使用提供更多場景，大宗商品以人民幣計價也有廣闊空間，區內油氣、煤炭、橡膠及農產品都有人民幣計價和結算的潛力，進而可帶動在期貨衍生品等交易中人民幣的使用。香港可通過在區域內的深耕，營造更為活躍的人民幣生態體系。

國家「十四五」規劃綱要指出，要深化境內外資本市場互聯互通。隨着國家資本項目可兌換的穩步推進，境外投資者配置人民幣資產的便利性日益提高，同時境內投資者的投資需求也非常旺盛。互聯互通是香港的獨特優勢，未來要更好地發揮這種優勢，一是要推動更多的金融產品、特別是人民幣計價的產品納入互聯互通範圍，為投資者提供雙幣種選擇；二是把握粵港澳大灣區的政策優勢，擴大跨境理財通業務規模，加大香港作為資產管理中心和家族辦公室首要落戶地的對外推廣，真正做到香港的人民幣資產管理能力和境內外客戶人民幣投資需求的有效對接；三是創新更多的人民幣滙率利率管理工具，幫助投資者更好、更便捷地管理滙率利率風險，為互聯互通機制的擴容提供配套支撑。

增強金融機構職能 做好人才儲備

金融機構在推動人民幣國際化方面，一是應當搶抓當前的人民幣債券業務發展機遇，積極參與離岸市場的人民幣債券發行工作，今年以來點心債發行量同比上升超過27%，後續潛力還很大，另外人民幣計價的綠債市場、內地熊貓債市場，都可以形成共同發展的局面；二是結合目前的市場環境，開發更多的人民幣計價風險管理產品，例如人民幣債券的期貨期權產品、人民幣計價個股或ETF的期貨期權產品，提供多元化風險管理手段，打造香港成為風險管理中心；三是對於中資金融機構來說，要充分發揮集團優勢，提升離岸人民幣綜合金融服務水準，利用集團的多牌照、多產品優勢，為境內外客戶提供一籃子的人民幣綜合服務方案。

此外，在人才培養方面，金融機構也有很多工作可以做，要多培養具有全球視野、跨境視野、金融科技等方面的複合型人才，為人民幣國際化做好人才儲備。

數碼人幣潛力大 跨境支付可期

央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC）將成為人民幣在國際市場中新的載體，數碼人民幣為載體的人民幣結算體系，將更加高效便利、更具安全性和隱私性；人工智能、區塊鏈、雲端運算、大數據等技術，將為人民幣跨境貿易、投融資場景的使用，以及宏觀、微觀層面的監管，提供更先進有力的技術支撑。

目前我們已經實現了數碼人民幣在多個試點城市的使用，香港也作為跨境試點，參與了數碼人民幣的測試，多邊央行的數碼貨幣橋研究項目（Multiple Central Bank Digital Currency Bridge）已經探索了數碼貨幣在跨境支付中的使用。一旦數碼人民幣在國內形成一定規模的貨幣生態，那跨境數碼人民幣的使用就水到渠成，未來可以考慮以粵港澳大灣區為突破，落地數碼人民幣跨境支付的實踐路徑，充分發揮香港在其中超級協調人的作用，助力人民幣國際化。

▲ 香港應當積極在一帶一路倡議中發揮作用，拓展人民幣貿易使用空間，擴大人民幣使用場景，並繼續強化離岸人民幣業務的輻射功能。（資料圖片）