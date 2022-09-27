馬斯克開通星鏈 助伊朗人用網絡

伊朗女子被宗教警察拘捕後死亡，觸發全國示威浪潮。當地政府更為控制人們聯繫，防止執法畫面外流，切斷境內大部分地區的互聯網服務。其後美國宣布放寬網絡服務限制，擴大對伊朗民眾的互聯網服務範圍，SpaceX行

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