馬斯克開通星鏈 助伊朗人用網絡 行政人員版 2022/09/27 分享： 分享： 伊朗女子被宗教警察拘捕後死亡，觸發全國示威浪潮。當地政府更為控制人們聯繫，防止執法畫面外流，切斷境內大部分地區的互聯網服務。其後美國宣布放寬網絡服務限制，擴大對伊朗民眾的互聯網服務範圍，SpaceX行 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 澳電信商Optus遭入侵 政府擬改客戶私隱規定 今日 澳電信商Optus遭入侵 政府擬改客戶私隱規定 Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動 2022/09/26 Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動 英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機 2022/09/26 英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機 Surface系列10周年 10.12發布會「不止裝置」 2022/09/23 Surface系列10周年 10.12發布會「不止裝置」 新AirPods Pro 強化消噪今售1849元 2022/09/23 新AirPods Pro 強化消噪今售1849元 科技行業 美國 伊朗 馬斯克