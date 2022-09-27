澳電信商Optus遭入侵 政府擬改客戶私隱規定 行政人員版 2022/09/27 分享： 分享： 澳洲電信營運商Optus上星期遭受大規模網絡攻擊，據澳洲新聞集團報道，該企行政總裁Kelly Bayer Rosmarin表示最壞情況下，或會有980萬用戶受影響，包括現有客戶和前客戶，被盜的資訊可追 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 馬斯克開通星鏈 助伊朗人用網絡 今日 馬斯克開通星鏈 助伊朗人用網絡 Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動 2022/09/26 Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動 英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機 2022/09/26 英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機 Surface系列10周年 10.12發布會「不止裝置」 2022/09/23 Surface系列10周年 10.12發布會「不止裝置」 新AirPods Pro 強化消噪今售1849元 2022/09/23 新AirPods Pro 強化消噪今售1849元 黑客 科技行業 科技硬件 科技軟件 澳洲 銀行