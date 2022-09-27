澳電信商Optus遭入侵 政府擬改客戶私隱規定

澳洲電信營運商Optus上星期遭受大規模網絡攻擊，據澳洲新聞集團報道，該企行政總裁Kelly Bayer Rosmarin表示最壞情況下，或會有980萬用戶受影響，包括現有客戶和前客戶，被盜的資訊可追

...