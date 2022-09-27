立會行管會空缺 料黎棟國填補 政治版 2022/09/27 分享： 分享： 立法會行政管理委員會因麥美娟加入政府做局長，出現1席空缺。政界原估計或由工聯會中人填補；不過，消息指填補該空缺的是新民黨黎棟國。 立法會秘書處日前邀請議員提名及選舉行管會空缺，提名表格須於今午5時前提交 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 林鄭「做普通人」 上周現身粉嶺街市 2022/09/26 林鄭「做普通人」 上周現身粉嶺街市 美外科醫學院撤會籍 林哲玄：虛偽至極 2022/09/24 美外科醫學院撤會籍 林哲玄：虛偽至極 前特首齊現身 CY林鄭煲呔罕合照 2022/09/23 前特首齊現身 CY林鄭煲呔罕合照 港姐泳裝環節風波 何俊賢笑言要關泳灘 2022/09/22 港姐泳裝環節風波 何俊賢笑言要關泳灘 第3次前廳交流會 因應疫情延期 2022/09/21 第3次前廳交流會 因應疫情延期 立法會 行管會 選舉 新民黨 麥美娟 梁振英 林麗嬋 梁高美懿 行政管理