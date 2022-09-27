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立會行管會空缺 料黎棟國填補

政治版 2022/09/27

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立法會行政管理委員會因麥美娟加入政府做局長，出現1席空缺。政界原估計或由工聯會中人填補；不過，消息指填補該空缺的是新民黨黎棟國。

立法會秘書處日前邀請議員提名及選舉行管會空缺，提名表格須於今午5時前提交

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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