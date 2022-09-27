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港鐵商場「一 Click即搶」獎賞活動 送總值$1800萬電子優惠券

行政人員版 04:00 2022/09/27

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新一輪消費券即將到手，黛安收到風，港鐵旗下商場將再度推出大型獎賞活動「一Click即搶」，送出36,000份電子優惠券，總值$1,800萬！當中德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街，仲會推出「日日賞不停」活動，MTR Mobile登記用戶喺推廣期內，於指定類別商戶透過電子貨幣即日消費滿指定金額，即可獲合共高達$800電子優惠券；上述商場喺同期亦會推出「秋日美食賞」，MTR Mobile登記用戶喺參與食肆晚市消費滿$300，即可換領$100餐飲現金券，好着數啊！

公關姊妹話，「一Click即搶」喺本周三（28日）中午12點起展開，MTR Mobile登記用戶只要登入MTR Mobile即有機會獲得合共高達$1,500獎賞，當中包括「$500港鐵商場電子優惠券」（名額30,000份）、「$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額3,000份）及「$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額3,000份），每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，數量有限，先搶先得，大家千祈唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報

10月消費滿指定金額，送高達16%回贈禮遇。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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