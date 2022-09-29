KOHLER Bold Design Awards香港區設計焦點之作　糅合未來設計與可持續意念

建築設計除了注重實用性外，更可以結合在地環境、文化歷史及獨特視覺元素，賦予建築物生活美學與象徵意義。在地少人多與商業掛帥的香港，土地的空間設計與運用別具挑戰性，如何可以「化腐朽為神奇」，唯靠設計師的鬼才靈光。來到第四年的國際性設計比賽KOHLER Bold Design Awards (KBDA) 2021，旨在表揚在酒店、住宅及商業界別從事設計並一直追求創新的專業人才。過往KBDA主要接受越南、印度及菲律賓等東南亞地區參加者投交作品，今年首度加入印尼、香港、新加坡、台灣及馬來西亞為賽區，務求令獎項的認受性更國際化。

▲ 左起：Justin Wolter、Tony Lam及Nelson Chow。

舊工廈混合式辦公室 高科技魚菜共生農場



KOHLER Bold Design Awards歡迎一眾為亞太區設計業界帶來重大改變及創新的零售及大型項目建築師、設計師、地產發展商及酒店營運商參與，以提供一個展示設計及創新理念的平台，並由國際知名設計師組成的評審團選出優勝作品。今年的獎項類別包括生活（公寓或別墅）、旅遊（都市酒店或度假村）、休閒（餐廳及酒吧、零售店）、商業、創新項目、可持續性項目、傑出人才、具影響力人士、具標誌性人物及公眾投選大獎。其中榮獲40歲以下傑出人才獎「A&D Awards Winner of 40 under 40」的Justin Wolter，更與設計夥伴Christina Yu以結合魚菜共生及舊式工廈混合辦公室為理念的作品《Full Nature》同時奪得公眾投選大獎，成為業界的矚目新星。

▲ Justin Wolter與設計夥伴Christina Yu以結合魚菜共生及舊式工廈混合辦公室的作品《Full Nature》奪得「People’s Choice」大獎，成為業界的矚目新星。

Justin表示能夠獲得業內認可，而且還獲得了「公眾投選大獎」，對他而言是一大榮耀，無疑讓他的職業生涯能更上一層樓，期望日後能繼續承接別具挑戰性的設計項目，如同是次獲獎的作品，他分享：「Full Nature位於葵涌工廈之內，在設計上不但要滿足到興建魚菜共生農場及辦公室的設計要求，更需符合特定的建築標準及規格，讓職員能夠同步辦工及監管農場的運作，甚至作為產品展示的場所，在功能性上可謂存在相當大的挑戰。」

▲ 客戶會根據需求和季節性，在農場內種植不同的食用花卉。

兩個空間並存，一個為迎合植物，另一個為迎合人類。Justin與夥伴希望以和諧的方式創建一個友善的生態系統，甚至達到可持續發展的概念，其中涉及很多技術性及成本考量，例如如何在對立之中取之平衡，以提高空間的實用性及生產效率。Justin補充：「我不是科學家，幸好有客戶的工程師團隊共同協作，提供在種植及魚類管道系統方面的專業知識。比如在農場必定會有很多用水和泥土，我們要思考如何保持工作環境中的整淨、明亮，令員工感到舒適。再者，香港寸金尺土，我們必須善用狹小空間及機電基建將產品質素及產量最大化，包括可移動式架子及隔板、玻璃天花板、氧氣及二氧化碳循環系統、光合作用LED 燈、衡溫系統及感應器、人工智能監控等等。」隨着人類愈趨關心全球暖化及碳足跡議題，每個人都變得更有意識和責任去保護地球，這在建築設計學上更見其重要性。

▲ 設計讓職員能夠同步辦工及監管農場的運作，甚至作為產品展示的場所。

突破地域界限 童趣玩味綠化公寓

▲ 位處二樓的樹屋，猶如一個森林度假勝地，加上四周的綠色植物，讓住客可以更接近大自然。

另一焦點作品《Timber House》將綠意盎然的私人豪華住宅置身於窩打老道的鬧市之中，希望營造出「鬧市中的森林度假勝地」。此項目分別為設計師Tony Lam帶來「創新」組別建築獎殊榮，以及設計師Nelson Chow獲得「生活：公寓」組別的室內設計大獎。

▲ Tony Lam認為好的建築師應先發掘每個地點的特色之處，在其之上加以發揮，因地制宜。

從窩打老道望來，縫隙中嶄露Timber House大樓的一角，而住宅後方則依附着山坡，Tony形容建築物的興建在選址上極具挑戰性。「作為一個專業的建築師，我們會先發掘每個地點有何特色之處，在其之上加以發揮，因地制宜。今次住宅位於一個凹位，算不上是一個好的環境，但如何能將它化腐朽為神奇，將壞變成好，將掣肘變成機遇，是建築師最大的挑戰，亦是我一貫的設計理念。」

▲ 樹屋的童趣形狀、側面通透的設計，均充滿玩味元素，既糅合中國園林元素，亦加有簡潔而具功能性的北歐設計風格，營造出旺中帶靜的感覺。

由於該區屬名校區，住戶普遍為年輕或是有小孩的家庭，因此主題亦迎合小朋友的好奇心與愛到遊樂場玩耍的喜好。樹屋的童趣形狀、側面通透的設計，還有後方的一條假樓梯，均充滿玩味元素，小朋友及家長可以在屋內玩耍，享受親子樂，同時又可以欣賞屋外的山景及綠化帶，跟四周的大自然融為一體。「當你遠望大樓的方向會不自覺地激發好奇心，就像一個人去到一個充滿未知的地方，努力探尋着巷弄後的一些東西。往上望，還會看見建築物的每一層都種有一棵大樹，就像地下園林一直伸延至建築物裏。屋頂還設有城市農圃，可以讓住戶自己種植農作物，營造出一個整體的自然景致，以中國園林的概念來說就是借境。」Tony說。

▲ 建築物的每一層都種有大樹，屋頂還設有城市農圃，就像地下園林一直伸延至建築物裏。

中西合壁設計 營造鬧市森林樹屋



香港的建築特色經常結合中西合壁風格，Timber House除了糅合中國園林元素外，亦加入簡潔、高雅而具功能性的北歐設計風格，尤其在建築物料和顏色上都偏向營造出一種清新、舒適及旺中帶靜的感覺。

▲ Nelson Chow認為每一個建築物都有其獨特的故事，Timber House的室內設計旨在讓人猶如置身叢林，來一趟好奇之旅。

「每一個建築物都有其獨特的故事。」對得獎設計師Nelson來說，每一個建築物都是獨一無二，今次的得獎作品也不例外。「香港是世界上人口最稠密的城市之一，因此Timber House以『鬧市中的森林木屋』為題，希望予人一種生活在城市中心的樹屋之感，旨在讓人猶如置身叢林來一趟好奇之旅。」沿梯子拾級而上的樹屋四周被茂密的樹木環繞，在這裡可以進行不同的娛樂活動；舒適溫暖的客廳、休息室延續森林元素，人們既可欣賞到窗外的森林全景，還有一個從牆壁延伸到天花板的浮動書架，配合遠處的大自然創造了一個超現實的景觀。

▲ 樹屋的森林元素由客廳延伸至休息室，加上天花板上的浮動書架，營造出一種溫暖又充滿玩味的氛圍。

今次是Nelson首次為住宅做室內設計，得到各方面團隊的配合和支持，讓他有很大的發揮空間，他解釋：「因為今次的項目規模較大，讓我有機會創作出獨一無二的設計，很多細節上特意採用個人化的設計、用色和物料，例如門把、鋅盆、洗手間、廚房等用上Vibrant Brushed Bronze 羅曼銅 (BV)或Cashmere Colour等較特別的顏色。」對於獲獎，Nelson表示很開心，對他來說，這個獎項可以說是一個莫大的肯定，「我對今次作品很有信心，因為設計很突破，我相信全世界沒有一個公寓會用到『樹屋』這個概念。希望透過作品讓更多人知道，香港設計師也可以有很高的水準。」

▲ 採用個人化的設計、用色和物料，例如門把、鋅盆、洗手間、廚房等用上Vibrant Brushed Bronze 羅曼銅 (BV)或Cashmere Colour等較特別的顏色。

（特約）