華夏銀行香港分行與駐港京企舉行戰略合作簽約儀式

2022年正值香港回歸祖國二十五周年，華夏銀行總行成立三十周年亦是香港分行成立兩周年。9月26日，華夏銀行香港分行兩周年慶暨「北京市屬駐港企業戰略合作簽約儀式」在港舉行，本次活動主題為「京港聯動，創啟未來」。參與簽約儀式的駐港京企有京泰實業（集團）有限公司、北京控股有限公司、首鋼控股（香港）有限公司、北京同仁堂國藥有限公司、首開控股（國際）有限公司、北京城建國際有限公司以及北控水務集團有限公司。

▲ 北京市屬駐港企業戰略合作順利啟動

政商各界人士齊聚一堂，共同見證這一重要時刻。全國人大常委會委員譚耀宗、香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂、香港中國企業協會副會長兼總裁張夏令出席主禮並見證簽約儀式。首鋼集團董事長張功焰，北京控股集團董事長田振清，北京同仁堂集團董事長王貴平、華夏銀行董事長李民吉在京通過視頻方式祝賀本次簽約儀式的順利舉辦。

▲ 陳浩濂表示香港會繼續以金融服務支持國家的實體經濟發展

陳浩濂致辭表示，京港合作在國家擴大金融業對外開放的背景下，有相當龐大的合作空間。中資企業在香港擁有獨特的優勢，運用香港的平台開拓新市場，新業務和新產品。在國家金融市場有序開放下，香港會繼續以金融服務支持國家的實體經濟發展。希望北京企業繼續利用香港的上市平台和發債平台降低企業的融資成本，把資金引進來和在香港建立企業的國際業務總部和財資中心走出去拓展國際業務。張夏令指出，未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。在這個重要的歷史時刻，華夏銀行香港分行與七家北京市屬駐港企業簽署戰略合作協議，正是中資企業發揮自身所能，推動「國家所需」與「香港所長」相結合、增強香港發展動能的生動實踐，意義重大。

▲ 陳皓說本次簽約不僅是銀行與企業之間的合作共贏，更是京港兩地的互聯互通。

華夏銀行香港分行是北京市屬金融機構首家境外分行，自成立以來不斷開拓創新，加大對北京市屬企業的支持力度。香港分行行政總裁陳皓在現場分享，舉行戰略合作簽約儀式對香港分行意義非凡，本次簽約不僅是銀行與企業之間的合作共贏，更是京港兩地的互聯互通。北京控股有限公司總裁熊斌代表簽約企業致辭，他相信北控以及數家駐港京企與華夏銀行香港分行達成戰略合作協議，將進一步深化合作，將雙方的優勢最大化，產生最大效能，為京港兩地的密切合作牽線搭橋，為中國企業走出國門貢獻中資企業的力量。



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