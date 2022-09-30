小額交易限現金？ 數碼世代會Say No

電子支付並非新鮮事，早在智能手機普及後，企業陸續在網店或流動應用程式開通電子支付渠道，務求吸引消費者以最簡便的方式支付購物金額，這也是商戶改善購物體驗流程的一個主要部份。香港人以往非常習慣使用現金交易，但新冠肺炎疫情令更多市民「機不離手」，紛紛改為透過網上或使用流動應用程式消費，例如外賣即送膳食、網購必需品及消費品，利用網上銀行帳戶或金融交易平台處理金錢交易，或者即使親身到門店購物，也會善用智能手機上的近場通訊（NFC）功能拍卡支付，減少使用現金以避免接觸或傳播細菌。在疫情的「催化」及支付科技的驅動下，過去香港人「大額用信用卡，小額用現金」的心態已一去不返。取而代之，數碼世代將不再區分金額大小，只會愈加傾向在提供電子支付的商戶購物消費。



企業銳意成為支付友善商戶



Visa於今年2月發表了第6份《Visa Back to Business環球研究–2022小微型企業商貿前瞻》，受訪對象包括香港小微型企業經營者及消費者。以支付方式而言，95% 的受訪香港小微型企業表示將於2022年接受非接觸式或更多的電子支付方式，較全球平均值（82%）為高。同時，超過一半（56%）的香港消費者預計會在2022年更頻繁使用電子支付，只有2%消費者表示會減少使用。

▲ 菁茛負責人透露，部份顧客為了商場泊車優惠和信用卡積分獎賞，會主動查詢是否接受電子支付。

養身茶葉飲品店菁茛在九龍新界擁有3間分店，其董事總經理Joanne提到，新冠肺炎疫情促使他們發展網上業務，但實體店對他們來說仍然非常重要，因為顧客希望親身接觸及了解食用產品。疫情下，大部份分店的顧客都愛用電子支付，部份更因應商場泊車優惠和信用卡積分獎賞，會主動問店舖是否接受信用卡付款。她更稱，顧客用信用卡交易，對商戶的好處就是減少了現金找贖上的錯誤，帳目分明，也有效提升員工的工作效率。

▲ 現時全港超過6000輛專利公共巴士已加入更多電子支付方式予乘客選擇。

除了零售，其他生活層面涉及公共交通、物業管理、教育機構都陸續擴展電子支付空間，打破「小額用現金」的傳統。以巴士為例，除了現金和八達通，巴士公司增加了多種電子支付方式予乘客，方便他們隨意選擇。運輸署亦在全港的泊車咪表加入多項電子支付功能，方便駕駛者使用。在物業管理方面，大型企業如港鐵公司的物業管理已經開始透過流動應用程式，方便住客繳交會所設施及服務費用，以省卻處理現金和點算帳目的時間，提升行政效率。

▲ 校園綜合平台eClass增設電子支付功能，方便學校和家長處理學生學習活動的費用。

另外，校園綜合平台eClass透過應用程式協助學校向家長收取子女學習活動相關的款項。eClass執行董事羅詠璇提到，他們的一站式應用程式可協助學校發放資訊，而加入電子支付功能則有助學校優化收款流程，省掉因錯漏而追收款項的行政程序及時間。因應學校需求，他們正積極加入信用卡支付功能供學界採用。



當手機化身為POS機



消費者愛用電子支付，觸覺敏銳的商戶固然知道，但的士行業至今仍以現金交易主導，甚少車主願意安裝電子支付工具，原因之一是的士司機習慣即日結算方便輪班，另一原因是傳統收帳的POS機沉重笨掘，且要連線上網接收訊號，對於分秒必爭的的士司機和乘客來說，即使有意接受電子支付，也會因而卻步。

▲ 的士行業以往抗拒電子支付，但近年有業內人士開始改變想法，認為電子支付有助提升營業額。

近年有的士車行陸續為旗下的士安裝電子支付收費系統，吸引乘客乘坐，從而增加的士生意，另外也有的士司機甚至改用智能手機上的流動應用程式，取代傳統的POS機，收取乘客用信用卡支付的車費。的士司機吳先生認為，使用POS機要考慮充電、訊號接收和定期換單據紙，對於的士司機來說不算是很方便，最近他在自己的Android手機下載應用程式，啟動POS機功能作感應收款。乘客想以信用卡付款，只要向司機手機拍卡便完成，程式的帳戶也清楚列明每宗交易的細節，方便他查閱。



因應防疫需要，早前政府在機場增設政府檢疫酒店的士車隊，為抵港人士提供免費專車以外的自費點對點交通服務。這批的士均設有電子支付工具，減少抵港人士因使用現金而增加病毒傳播風險，對遊客來說尤其方便，不用兌換現金可即時乘車。

▲ 吳佩凌認為支付模式已經是消費者體驗中至關重要的一環，企業要加快成為支付友善的商戶。

Visa 香港及澳門商戶業務總經理吳佩凌稱：「香港人使用電子支付的滲透率很高，但在商業層面來說，無論大小企業或商戶，仍然有很大發展空間，例如手機收款可應用於更多場景及行業包括保險從業員、運輸速遞等，有助迎合消費者對方便、安全支付體驗的需求，同時幫助提高商業用戶的營運效率。Visa在未來的數碼轉型浪潮下，繼續推動創新技術，為商戶和消費者提供最佳的消費體驗。」



（特約）