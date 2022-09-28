手腕內側疼痛常纏擾着球拍類運動員或中老年人。若網上搜尋疼痛常見原因，不難找到各類關於三角纖維軟骨（TFCC）的資訊。面對排山倒海資訊，不免容易對號入座。其實手腕疼痛原因繁多，除三角纖維軟骨外，亦可包括尺側腕伸肌腱鞘炎、背側尺橈韌帶撕裂及月狀骨三角骨韌帶（Lunotriquetral Ligament）受傷等。鑑別認清各種疼痛原因，不再誤解舉凡手碗內側痛，皆為三角纖維軟骨所致。

尺側腕伸肌負責手腕後伸及內收動作。反覆用力的後伸及旋動手腕動作會加大尺側腕伸肌腱負荷，加劇與相鄰組織的磨損，最終至肌腱勞損發炎。運動例如羽毛球、網球及高爾夫球等，若手腕鬆扭動過多，會加劇手腕肌腱韌帶壓力。此肌腱炎症狀見手腕背近內側疼痛，手腕後側動作用力時誘發疼痛。

至於背側遠端尺橈關節（DRUJ）韌帶，其負責穩住前臂遠端尺橈兩骨及三角纖維軟骨。若韌帶撕裂，可導致前臂關節或手腕失穩，手腕無力，提舉重物時容易中途鬆手跌下物件。

月狀骨三角骨為手腕8塊腕骨之二，位近手腕第一排腕骨。學生時代學習解剖的歌訣「舟月三角豆，大小頭狀鈎」中的舟三角便指這兩塊骨頭。兩骨相連依靠韌帶連繫，其受傷多因為跌倒時手腕外展外撑（FOOSH）着地，拉扯韌帶致撕裂受傷。患者表現手腕骨關節鬆動失穩，手掌根中央處疼痛，疼痛位置常在軟三角纖維軟骨痛點接近掌心。

至於三角纖維軟骨，其位置處於前臂內側遠端，連接尺骨與手腕骨，提供骨架支持但同時保持手腕關節靈活度。三角纖維軟骨較少出現損傷破裂，其病症多因為相連的韌帶受傷，這包括尺舟狀骨韌帶、尺三角骨韌帶、手腕尺側副韌帶等。患者表現手腕範圍的尾指一旁遠端出現明顯壓痛（Fovea Sign靈敏度：0.95，特異度：0.87），測試有很低的假陰性，及假陽性亦十分低；部分患者手腕活動時亦可出現響聲。

除此以外，手腕內側疼痛亦可由於畸型性骨炎、骨折或尺神經受壓等。手腕前後內外3吋丁方之內疼痛原因繁多，確實令人眼花繚亂……