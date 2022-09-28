半島酒店Felix聯同巡迴劇團 沉浸式歌舞劇餐飲體驗 副刊版 2022/09/28 分享： 分享： 著名巡迴劇團Secret Theatre聯同香港半島酒店Felix餐廳推出的沉浸式歌舞劇餐飲體驗凱旋歸來，今年度劇目為《Nights at Studio 54傳奇之夜》，食客將會一邊享受精緻Fine ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 泰國米芝蓮推介 金邊粉平民店 Baan Phadthai 進駐香港 2022/09/26 泰國米芝蓮推介 金邊粉平民店 Baan Phadthai 進駐香港 叮叮科創夥科技大學 首創中小學3D模型先導課程 2022/09/26 叮叮科創夥科技大學 首創中小學3D模型先導課程 馬哥孛羅酒店推出茗茶下午茶 嘗11款鹹甜美食 2022/09/24 馬哥孛羅酒店推出茗茶下午茶 嘗11款鹹甜美食 吃一場充滿藝術氣息的盛宴A Lux 2022/09/21 吃一場充滿藝術氣息的盛宴A Lux 精品茗茶配輕素食 注入滋味活力 2022/09/19 精品茗茶配輕素食 注入滋味活力 酒店 餐廳 表演 晚餐