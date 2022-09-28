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半島酒店Felix聯同巡迴劇團 沉浸式歌舞劇餐飲體驗

副刊版 2022/09/28

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著名巡迴劇團Secret Theatre聯同香港半島酒店Felix餐廳推出的沉浸式歌舞劇餐飲體驗凱旋歸來，今年度劇目為《Nights at Studio 54傳奇之夜》，食客將會一邊享受精緻Fine

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欄名 : 新鮮熱辣

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