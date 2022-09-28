觀「二十大」熱詞 預判經濟新走向

中國共產黨第二十次全國代表大會（「二十大」）將於10月16日召開，全世界都非常關注這次大會，因為這不是一個普通政黨的普通會議：按照慣例，作為執政黨，這次大會將對中國未來5年、乃至更長時期的發展作出謀劃，而中國是世界第二大經濟體，對世界經濟增長的貢獻率超過30%，製造業居全球第一、貨物貿易全球第一、還是全球120多個國家的第一大貿易夥伴。因此，這次會議對中國經濟發展的謀劃，將對全球經濟發展產生重要影響。

一國兩制下的香港，是國內資金流向世界、國外資金流入內地的樞紐，香港在國家大局中的地位和優勢，具有不可替代性，中共「二十大」對香港的影響，更是值得關注。

共同富裕 持續指導發展

那麼，中共「二十大」對未來經濟發展會產生哪些影響？至少應從以下4個角度觀察。

有哪些熱詞出現？

中共的每一次全國代表大會，都會提出一些新理論、新論斷，這一次會提出哪些呢？前不久，《習近平談治國理政》第四卷出版發行，書中收錄了中共中央總書記習近平2020年2月至今年5月期間的講話、談話、致辭、演講、賀信等，其中有許多新提法，預測將會寫進「二十大」報告，用以指導發展。在經濟領域，習近平在2021年8月召開的中央財經委員會會議上講到「共同富裕」，這兩年來，內地許多地方已經在探索「共同富裕」的路子，相信「共同富裕」會成為熱詞之一。

早在40多年前，鄧小平就曾經說過一段著名的話：「讓一部分人、一部分地區先富起來，先富帶後，最終實現共同富裕。」過去，「先富起來」做得不錯，但「先富帶後富」還做得不夠，現在到了必須通過各種手段進行調節、實現「共同富裕」的時候了，「共同富裕」被提到前所未有的高度。

不妨推演一下下一步，在「共同富裕」的主題下，內地將繼續加大反壟斷力度，將在鄉村振興上加大投資，將對高收入群體的稅收加大，將對資本的野蠻生長持續打擊……

「二十大」報告還可能有哪些熱詞？會對中國經濟產生哪些影響？透過熱詞看趨勢，這是觀察「二十大」與內地經濟走向的一個重要角度。

全球看清 美視華最大競爭對手

中美經濟會發生多大強度的摩擦？

中共「二十大」的召開，恰好處在世界格局發生深刻變化的時間節點上。回顧中共第十九次全國代表大會（「十九大」）至今的5年間，中美之間發生了許多引人注目的事情：美國挑起的中美貿易戰、美國限制對華高科技輸出、美國利用「修例風波」攪局香港、美國眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣等；如今美國民主、共和兩黨在「反中」立場上前所未有地一致，地球人都看清美國把中國當成最大的競爭對手。

在經濟領域，美國國內有不少人主張與中國「脫鈎」。依筆者之見，中美經濟「脫鈎」的可能性極小，聯合國劃分的國際工業體系，分為39個大類、191個中類、525個小類，中國是門類最齊全的國家，沒有「之一」，一旦「脫鈎」，美國很難找到替代產品，就算找到，也會大幅度抬高美國物價，激起民眾的強烈反彈；但「脫鈎」與反「脫鈎」、制裁與反制裁，肯定會在未來的日子反覆上演，中美鬥法勢必給相關經濟體造成不小的影響。

中美關係的複雜性，遠遠不止於經濟問題，在其他領域發生的衝突與對抗，美國利用代理人打擊中國的做法，也有可能影響世界經濟。因此，中共「二十大」將如何定位中美關係、如何應對美國及其盟國把經濟問題政治化、聯手對中國施壓，都是值得關注的重點，也是觀察世界經濟發展走向的一個「窗口」。

擴開放 應對脫鈎制裁良方

內地擴大開放下一步怎麼走？

內地實施改革開放以來，一直以東南沿海為重點，5年前的中共「十九大」，提出了「形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局」，沿着陸上和海上、東部和西部兩個方向實施開放；那麼，中共「二十大」會不會對「擴大開放」有新定義呢？

提出這個問題，是基於中國面對的外部環境已經發生了急劇變化。美國和西方發達國家對中國的不滿愈來愈明顯，他們不承認中國為市場經濟國家、不承認中國是發展中國家，認為中國加入世界貿易組織（WTO）佔了很大便宜，有人想把中國逐出世界貿易體系，加之兩年多來疫情影響，中國倡導的一帶一路建設遇到一些困難。

外部環境愈是不好，愈需要擴大開放，擴大開放是應對脫鈎、封鎖、制裁的最好辦法。習近平多次講到：「中國開放的大門不會關上，只會愈開愈大。」那麼，下一步中國開放的領域、開放的層次，會有甚麼新變化？比如，金融業的開放會走到哪一步？香港是國際3大金融中心之一，也是全球最大的人民幣離岸交易中心，內地金融業的開放深度、廣度、速度，都與香港息息相關。

港當好超級聯絡人 重點在「通」

香港怎樣扮演好自己的角色？

香港最大的優勢是「背靠祖國、聯通世界」，這8個字的核心是兩個字：「靠」和「通」。香港回歸以來的經濟發展證明，國家是靠得住的，香港也發揮好了通道作用，內地和香港的經濟發展形成了良性互動，相得益彰。

從現在的各種情況分析，中共「二十大」對香港優勢和地位的認定，大致不會有變化，香港依然要扮演好「連接器」、「超級聯絡人」的角色；問題在於，香港如何把這個角色扮演得更加出色？

眼下，香港出現的一些現象不令人樂觀，例如有投資者撤資、有部分市民移民，香港的資本流失和人才流失令人擔憂；如果香港對資本和人才失去了吸引力，其後果是相當可怕的。特區政府喊出了「留人才」、「搶人才」、「育人才」的口號，那麼，用甚麼辦法去「留、搶、育」？當中需要做大量的工作；如何讓資本感到安全？同樣需要政府和業界好好下一番功夫。總之，香港面臨的最大隱患在一個「通」字上，如果不能在「通」字上保持魅力，則未來堪憂！

總體來看，中共「二十大」確定的基調，將會令中國經濟未來更穩健。外面風雨大，走得慢一點沒關係，只要走得穩、不停步，就一定能達到目的。

▲ 「二十大」將如何定位中美關係、如何應對美國及其盟國把經濟問題政治化、聯手對中國施壓，都是值得關注的重點。圖為上海浦東陸家嘴。（新華社資料圖片）