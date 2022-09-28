高層次協調復常 「急救」經濟

財政司司長陳茂波早前在網誌估算，來年的赤字達1,000億元，雖然多年來的估算都是錯的，但政府收入減少是事實，而支出大增也是顯而易見的，抗疫對經濟的影響可以說是「入肉」了，是時候思考一下這樣的方式是否要繼續。

政府的收入來源主要是賣地收益、印花稅和利得稅。樓市在今年下跌了8%，樓價跌，印花稅的收入自然減少，樓價下跌的原因主要是加息，還有當旅客不來港時，酒店房間惟有租給長租的租客，他們少租住宅，令住宅的租金受壓，而租金下跌時，樓價及地價均會下跌，政府收入一定不會好；當有旅客到來時，酒店會租給旅客，租務市場回復之前的情況，租金上升、樓價也會上升，印花稅便上升。

另一方面，當經濟不景，企業的盈利下降，會影響利得稅的收入，打工仔的收入同樣會下降，減少薪俸稅收入，這是一環扣一環的。

明年的財政預算案會否再有保就業計劃、消費劵等措施，是很多人關心的問題，此時此刻是言之過早，較早前我已撰文提到，應在本月與國際接軌，而不是待至10月、11月等，如此本港在第四季則可望錄得經濟正增長，愈遲開關經濟效益便愈遲來。

經濟復甦靠市場 非消耗儲備

12月是聖誕節旺季，而明年的1月底便是農曆年，今年年初時因為第5波疫情爆發，經濟活動大減，帶來多季的負增長，政府應該把握未來的節期，令商家受惠，當商家收入漸入佳景，僱員也能得益，便不用再派發消費劵、保就業了，因為經濟復甦始終是靠市場，而不是靠消耗儲備。

以渣打馬拉松為例，跑手不是今天說可以舉辦，明天便可以跑，當11月可以舉行金融峰會時，為甚麼當局不可以早點通知主辦方可以舉辦與否，令各單位可以準備？結果早前香港田徑總會一度宣布取消賽事，在各地都開始回復正常下，社會對此大表錯愕、不明所以，雖然田總之後再宣布，計劃延至明年2月舉行賽事，但詳情未定，仍有待觀察。

筆者有朋友是馬拉松跑手，會到世界各地參加比賽，她和朋友得知渣打馬拉松取消後，心情當然失落，因為他們經過多月訓練，不能參賽便浪費了時間，結果立即部署參加富士山的馬拉松，以及明年3月的名古屋馬拉松。馬拉松表面上是體育盛事，但其實也是經濟活動，大量企業從中得益，如各種用品供應商、餐飲食肆等，若可以有海外跑手，機票酒店等是基本的消費，現在這些消費都流去了東京、名古屋等地。

盛事遲遲未批 經濟利益外流

經濟利益外流的情況，亦發生在展覽業，9月中舉行的Jewellery and Gem World香港展，不少參展商及參加者都說，不如去月底的新加坡展，而展覽的效益當然不止是展覽，會展旅遊帶來的效益相當大，這些又拱手給了別人。

大家都不願意上機前檢測、下機後檢測，再被隔離、又檢測、再三檢測等，現時各國基本上在完成3針疫苗接種後，便免隔離、免檢測入境，對比之下香港經濟不差才怪；即使現時放寬至「0＋3」安排，仍然是落後於人，因為很多國家已毋須檢測，因此本港經濟表現差，大部分是自己造成的。

被動抗疫熔斷無章 後遺症大

直接或間接的熔斷是容易的，但帶來不少後遺症，回顧4月、5月時的航班熔斷，令回港人士帶來莫大的不便和混亂，筆者也身受其害，直到暑假前，不少家長等反映，再熔斷會帶來莫大混亂，有關方面才改變政策，不可以說太遲，但也是被動，沒有章法。

由2019年的逃犯條例風波、到處理新冠疫情，特區政府都顯得被動，社會上出現不少相關建議、聲音，但當局總是落後多時才回應，於是帶來的經濟創傷相當大。其他國家或地區應對疫情有序，所以經濟復甦快，期望特區政府可以多走一步，直接免檢來港，取消酒店隔離，並放寬機組人員在外的閉環要求，以減少他們的流失，否則香港對外的聯繫將會大打折扣。

而且，香港不止是金融峰會，今天仍有不少活動要取消，當存在很多不確定因素時，本港給別人的感覺就是未準備好，特區政府實在要有一個高層次組織協調，盡快恢復正常，而不是任由部門隨隨便便直接或間接取消經濟活動，否則香港的優勢會一去不返，萬劫不復。