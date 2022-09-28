App Store程式 10款含廣告欺詐軟件 行政人員版 2022/09/28 分享： 分享： 廣告欺詐（Ad fraud）是常見的黑客入侵手段，網絡安全機構BleepingComputer報告發現，在App Store上有10款應用程式是含有廣告欺詐軟件。 BleepingComputer指出， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Netflix設工作室 續擴串流遊戲領域 今日 Netflix設工作室 續擴串流遊戲領域 澳電信商Optus遭入侵 政府擬改客戶私隱規定 2022/09/27 澳電信商Optus遭入侵 政府擬改客戶私隱規定 馬斯克開通星鏈 助伊朗人用網絡 2022/09/27 馬斯克開通星鏈 助伊朗人用網絡 Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動 2022/09/26 Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動 英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機 2022/09/26 英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機 iPhone 黑客 App Store 廣告