  • 28°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 02:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Netflix設工作室 續擴串流遊戲領域

行政人員版 2022/09/28

分享：

分享：

串流媒體平台Netflix近年轉向發展串流遊戲，公司宣布將於芬蘭建立首間自家遊戲工作室，進一步擴展其串流遊戲領域。

Netflix表示，Marko Lastikka將擔任新遊戲工作室的總監，此前他擔任遊

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

App Store程式 10款含廣告欺詐軟件
今日
App Store程式 10款含廣告欺詐軟件
澳電信商Optus遭入侵 政府擬改客戶私隱規定
2022/09/27
澳電信商Optus遭入侵 政府擬改客戶私隱規定
馬斯克開通星鏈 助伊朗人用網絡
2022/09/27
馬斯克開通星鏈 助伊朗人用網絡
Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動
2022/09/26
Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動
英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機
2022/09/26
英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機
遊戲 Netflix 串流

上一篇文章

App Store程式 10款含廣告欺詐軟件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？