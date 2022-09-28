Netflix設工作室 續擴串流遊戲領域 行政人員版 2022/09/28 分享： 分享： 串流媒體平台Netflix近年轉向發展串流遊戲，公司宣布將於芬蘭建立首間自家遊戲工作室，進一步擴展其串流遊戲領域。 Netflix表示，Marko Lastikka將擔任新遊戲工作室的總監，此前他擔任遊 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 App Store程式 10款含廣告欺詐軟件 今日 App Store程式 10款含廣告欺詐軟件 澳電信商Optus遭入侵 政府擬改客戶私隱規定 2022/09/27 澳電信商Optus遭入侵 政府擬改客戶私隱規定 馬斯克開通星鏈 助伊朗人用網絡 2022/09/27 馬斯克開通星鏈 助伊朗人用網絡 Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動 2022/09/26 Meta被控違蘋果私隱政策 涉跨網站監控用戶活動 英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機 2022/09/26 英手機品牌Nothing 將推新無綫耳機 遊戲 Netflix 串流