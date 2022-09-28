惠康萬寧現金券買$1000送$50 7仔領消費券送$6優惠券$7換購券

萬眾期待嘅第2期電子消費券，最快於本周六（10月1日）到手。黛安收到風，惠康、萬寧及7-11將推出多項優惠，包括9月30日至10月13日喺惠康買現金券$1,000即送$50，買$2,000送$120.首3日買現金券，更可享額外限時優惠，多送$10至$20；每人限購$1萬現金券。

10月2日至16日，喺萬寧買$1,000禮券亦會送$50，買$2,000送$100，買$3,000更送$200，每人每日限購$3,000禮券。另外，10月1日至5日，喺7-11使用八達通領取消費券，即可獲2張$3優惠券及1張7CAFÉ $7換購券，優惠券有效期至10月12日。

另外，9月30日起，大家喺推廣期內以PayMe於惠康旗下等超市品牌如Market Place、3hreesixty等消費，可享高達$180折扣優惠，例如首5,000名用PayMe喺惠康消費嘅用戶，可獲$100優惠券等。而10月1日至12月31日，喺萬寧使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿$288，亦可即時扣減$28，買滿$388即時扣減$50，滿$688即時扣減$100.惠康及萬寧嘅現金券及禮券數量有限，要買就快手喇。

本文轉載自《晴報》