2022年工料測量師QS大獎　首個業界專業獎項　冀表揚工料測量師貢獻

▲ 香港測量師學會工料測量組今年首度舉辦「2022年工料測量師QS大獎」，以表揚工料測量師在業內的貢獻。

香港及區內建造業迅速發展，對測量師需求持續上升，香港測量師學會工料測量組今年首度舉辦「2022年工料測量師QS大獎」，以表揚工料測量師在業內的貢獻。籌辦是次大獎的工料測量組主席蔡盛霖形容，工料測量師向來是比較含蓄的專業，不善宣傳。「希望透過QS大獎肯定大家的努力，並凝聚力量提升業界地位，吸引更多新血入行。」



以專業為客戶出謀獻策



蔡盛霖解釋，每個建築項目的生命周期包括設計、招標、建築、營運及保養，工料測量師在各個階段都有重要貢獻，「以自己的知識和經驗為客戶出謀獻策，同時秉持公平（Fair）和平衡（Balance）原則，確保項目成功。」為表彰表現出色的工料測量師，大會將是次獎項劃分為個人組別及項目組別，並以測量師的比例尺為靈感，設計出具代表性的三角柱體獎座，並加入照明裝置，突顯業界一片光明。

▲ 香港測量師學會工料測量組主席蔡盛霖以測量師的比例尺為靈感，設計出具代表性的三角柱體獎座。

榮獲最高殊榮「QS 終身成就獎」的張達棠表示：「工料測量專業需要更多推廣，同時我也希望透過我這個前輩獲獎，鼓勵年輕人繼續努力。」張達棠自1985年加入香港測量師學會以來，多年來致力推動業界向前，與不同地區及國家簽署互認協議。他分享，教他最難忘的是2005年在北京與中國建設工程造價管理協會簽署《內地造價工程師與香港工料測量師互認協議》，「不但促進內地與香港交流與合作，更為業界拓寬市場。」

▲ 榮獲最高殊榮「QS 終身成就獎」的張達棠希望，能鼓勵業內年輕人繼續努力向前。

工程項目的無名英雄



榮獲「QS 卓越大獎」的利比有限公司董事總經理林燕玲表示，是次獲獎對她和同事都是莫大鼓勵。她形容，工料測量師有如工程項目的無名英雄，「今次得獎不只是表揚我自己個人能力，亦認可工料測量專業在工程項目的重要性。」作為利比首位女性董事總經理，林燕玲特別感謝公司一直以來給予她機會及信任，讓她作不同嘗試，她認為：「在工作上並無性別之分，只要保持正面心態面對難關，凡事都有解決方法。」

▲ 榮獲「QS 卓越大獎」的利比有限公司董事總經理林燕玲形容，工料測量師有如工程項目的無名英雄。

在林燕玲帶領下，她和團隊過去曾經完成多個具標誌性及高難度的項目，包括啟德體育園及2008年奧運馬術比賽場地等。其中一個印象最深刻的項目，要數到2019年正式開幕的西九文化區戲曲中心。該項目在極具挑戰性的預算限制內成功交付，榮獲「QS 合同管理大獎（客戶和顧問）」金獎。林燕玲表示，是次項目讓她和團隊們有機會與加拿大著名的譚秉榮建築事務所（Bing Thom Architects）合作，在討論戲曲中心幕牆設計時，「有預算限制、要『平靚正』、又要達到世界级規格、又要技術上可行，我們的想法最終獲國際建築大師採納。至今每逢我經過戲曲中心都有些感觸，感謝他對我們的信任。」



她希望，業界日後能「提效」、「提質」、提升工作效率及生產力，同時「讓我們的工作透過新科技應用, 使到工作更有趣，也吸引更多年輕人。」蔡盛霖補充，工料測量專業雖有百多年歷史，「但我們不是固步自封，而是與時並進」，故此，他們特設「QS 大獎（創新服務）」，以嘉許採用創新或數位化工具和工作流程的項目與工料測量團隊。



不斷創新力求機遇



利比有限公司參與的養和東區醫療中心曹延棨院項目，及香港恒生大學新教學大樓興建計劃，均獲「QS 大獎（創新服務）」金獎，中環街市項目則獲銀獎。負責項目的利比有限公司董事沈啟森解釋，所有參賽項目均應用創新的5D BIM技術，在估算、招標及施工過程各方面達至優化資源、成本和時間。她強調，創新並不是一條平坦道路，過程中必然會面對重重障礙、甚至失敗，所以團隊合作及堅持都不可或缺，「過程中我與年輕同事不斷互相學習，當經驗與創新思維碰撞才會有火花。」

▲ 利比有限公司多個項目均獲「QS 大獎（創新服務）」殊榮，負責項目的利比有限公司董事沈啟森強調，創新並不是一條平坦道路，過程中必然會面對重重障礙、甚至失敗。

沈啟森及其團隊更將經驗整合成文本並在網上與同業分享，「科技日新月異，我希望能將自己的經驗落地和普及化，大家一同前行。」張達棠對此表示認同，強調新科技必然是年輕人的世界，冀業界給予機會年輕人多作嘗試，「後生錯又如何，最重要是從錯誤中學習。」他又期望，業界能繼續善用香港橋樑的角色，連結內地與國際，創造更多機遇。



（特約）