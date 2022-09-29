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灣仔兆豐大廈1100平方呎單位 連租約叫價584萬

地產版 2022/09/29

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地址：灣仔天樂里9至17號兆豐大廈1樓F室

面積：1,100平方呎

開價：584萬元

呎價：5,309元

賣點：單位連租約放售，租期至2024年3月底，現時月租約1.5萬元，以開價計，回報3.1厘；同廈2樓A

...

欄名 : 拍賣行情

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