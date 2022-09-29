灣仔兆豐大廈1100平方呎單位 連租約叫價584萬 地產版 2022/09/29 分享： 分享： 地址：灣仔天樂里9至17號兆豐大廈1樓F室 面積：1,100平方呎 開價：584萬元 呎價：5,309元 賣點：單位連租約放售，租期至2024年3月底，現時月租約1.5萬元，以開價計，回報3.1厘；同廈2樓A ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 上環德輔道西31號13樓 每呎叫價6571 今日 上環德輔道西31號13樓 每呎叫價6571 荃灣新豐工廈 102呎開價45萬 2022/09/22 荃灣新豐工廈 102呎開價45萬 小西灣富景花園1樓舖 連租約呎價1萬放售 2022/09/22 小西灣富景花園1樓舖 連租約呎價1萬放售 觀塘廣生行中心逾2萬呎連車位 每呎叫價4751 2022/09/22 觀塘廣生行中心逾2萬呎連車位 每呎叫價4751 火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬 2022/09/15 火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬 灣仔