上環德輔道西31號13樓 每呎叫價6571 地產版 2022/09/29 分享： 分享： 地址：上環德輔道西31號13樓 面積：1,050平方呎 開價：690萬元 呎價：6,571元 賣點：單位連租約售，月租收入約27,000元，而物業面向德輔道西，為交通主要幹道，位置便利。 拍賣行：忠誠物業拍賣行 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 灣仔兆豐大廈1100平方呎單位 連租約叫價584萬 今日 灣仔兆豐大廈1100平方呎單位 連租約叫價584萬 荃灣新豐工廈 102呎開價45萬 2022/09/22 荃灣新豐工廈 102呎開價45萬 小西灣富景花園1樓舖 連租約呎價1萬放售 2022/09/22 小西灣富景花園1樓舖 連租約呎價1萬放售 觀塘廣生行中心逾2萬呎連車位 每呎叫價4751 2022/09/22 觀塘廣生行中心逾2萬呎連車位 每呎叫價4751 火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬 2022/09/15 火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬 上環