「肺癌、感冒、食雪糕。」

「感冒有機會引起肺炎，而慢性肺炎亦有機會增加肺癌風險，因此呼籲大家盡量少食雪糕，因為雪糕很凍，容易着涼感冒。」

若醫生在公眾場合發表以上言論，大家必會認定醫生精神錯亂或患上認知障礙症。

「虐兒、色情暴力、香港小姐。」

日前，監警會委員在會議上，公開指出電視電影色情及暴力畫面氾濫，是虐兒主要元兇，繼而更似有所指點名批評《香港小姐競選》泳裝環節「少布到不得了」。事後，各方回應指出其荒謬指控，到底言論背後邏輯何在？

當中涉及兩個概念，必須分辨清楚：correlation（相關）與causation（因果關係）。虐兒是暴力行為，性暴力也是暴力行為，兩者可能有相關性，但要把兩者說成「因果關係」，便猶如把感冒說成是肺癌的主要元兇般，同樣無稽，全無科學根據。再者，大部分虐兒個案源於家暴，跟性暴力不可混為一談。

事實上，未能分辨correlation和causation是常見問題，尤其在醫學上，不少病人容易混淆「相關」和「因果」，例如陳婆婆患肺癌咳血，用了標靶藥後，病況有所改善，同時她也到廟宇求籤。她可以把在廟宇求得好籤，視為改善咳血的原因（因果關係），而將標靶藥的成效看作「相關」；當然，從科學角度來看，標靶藥才是「因果」，只是從她個人角度而言，則較願意相信廟宇的好籤，帶着偏見的信念較易把「相關」調校成「因果」。

坐在重要位置的人，若不能或不願意分辨「相關」和「因果」，會否對社會構成危險？