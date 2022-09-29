自從香港入境檢疫改為「0+3」後，熱愛旅遊的港人立即整裝待發，急不及待地要再次發揮報復式外遊的本性。看見旅行社有人排隊買機票和機場出現過關人龍的情景，真替旅遊和航空業開心，苦捱逾兩年終見一絲曙光。

港人喜歡亦捨得花費去旅遊，一飛出去，人就興奮，買、食、打卡是指定動作，去日本直情形容為「返家鄉」。我經常喜歡遙距觀察，以上一切行為都是從港人自身的視覺和喜好出發，但若從接待港人遊客之地的視覺去看，他們又是如何看來自香港的人？一提到「香港遊客」，他們的印象和觀感如何？被港人視為「家鄉」的日本，當地人見到港人又是否有同樣興奮、流露「你們終於回來了」的感覺呢？

從各地從事航空業、旅遊業和酒店業的朋友口中，似乎不少「香港遊客」都不是令人有好感的一群。有不少在日本從事酒店業的朋友告知，香港人那種隨時隨地都會高談闊論的腔調，對連搭地鐵也不會講電話以免滋擾其他乘客的日本人來說，是很沒禮貌和教養的行為。日本人做生意重視承諾和守時，但有不少港人為了令自己的旅程達到最大樂趣和着數化，會同一時間預訂數間旅館和餐館，就算缺席也不會提早通知取消，累得人家空等和失去另一個做生意機會。更有港人被發現，在日本百貨公司內，把人家的幾個福袋（理應不能打開）拆開，從中取出自己喜歡的貨物併湊出自己的福袋，遭店員阻止亦懶理。而街頭的一百日圓販賣機，經常出現港幣五角「扮」一百日圓使用的情況。

這些劣行牽涉到個人有否：一、懂得尊重別人；二、自重；三、意識到會令自己和自己的地方丟架。從以上行為所見，有些港人只會從自身喜好和着數去行事。若我們曾見過一些來港遊客很粗鄙、很自私、很沒禮貌又或成副土豪相格而感到厭惡的話，作為港人也應反思和反省自己做遊客時，在外地人眼中又是否很有文化呢？