  • 28°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 04:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麥當勞全新菠蘿安格斯香嫩Juicy McCafé指定飲品免費轉燕麥奶

行政人員版 04:00 2022/09/29

分享：

分享：

麥當勞嘅The Signature Collection深受歡迎，黛安收到風，今日麥當勞將推出全新菠蘿安格斯，除咗同樣選用100%安格斯牛肉、雙重芝士和新鮮洋蔥，配搭羅馬生菜及BBQ醬外，再加燒菠蘿，將所有味道點綴升級，集香、嫩、Juicy於一身！此外，芝士味調味粉今日亦會登場，提升Shake Shake薯條味覺享受；冰桃梳打茶亦回歸，千祈唔好錯過！

今日起，大家更可以喺麥當勞App以「選購菠蘿安格斯套餐減$3」優惠券，歎全新漢堡滋味；或選擇「$52 Signature Tasting Menu」，一次過試晒菠蘿安格斯套餐及甜品焦糖Oreo麥旋風。仲有「$9鹽味焦糖朱古力批」同埋「$15焦糖Oreo麥旋風」都好美味，一定要試齊佢。

公關姊妹提醒，大家唔好錯過McCafé嘅岩鹽焦糖燕麥咖啡，具穀物香氣嘅燕麥奶為純植物製，不含乳糖同埋任何動物成分，搭配甜蜜焦糖和燕麥脆脆，帶來豐富嘅味蕾享受。今日起顧客更可享指定飲品免費轉配Oatly燕麥奶優惠，及「岩鹽焦糖燕麥咖啡（熱/凍）減$3」嘅優惠㖭。

本文轉載自《晴報

冰桃梳打茶

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 沙角商場全新藝術休憩空間 菇形創作展響應國際菇日
今日
沙角商場全新藝術休憩空間 菇形創作展響應國際菇日
八卦名利場 - 戶戶送夥樂餉社「零廚餘煮食大挑戰」 贏$1016現金券
2022/09/28
戶戶送夥樂餉社「零廚餘煮食大挑戰」 贏$1016現金券
八卦名利場 - 惠康萬寧現金券買$1000送$50 7仔領消費券送$6優惠券$7換購券
2022/09/28
惠康萬寧現金券買$1000送$50 7仔領消費券送$6優惠券$7換購券
八卦名利場 - 太古「全麵關心你」配對捐贈 慈善價$50
2022/09/27
太古「全麵關心你」配對捐贈 慈善價$50
八卦名利場 - 港鐵商場「一 Click即搶」獎賞活動 送總值$1800萬電子優惠券
2022/09/27
港鐵商場「一 Click即搶」獎賞活動 送總值$1800萬電子優惠券

上一篇文章

沙角商場全新藝術休憩空間 菇形創作展響應國際菇日

下一篇文章

新口味不斷 茶飲市場興旺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？