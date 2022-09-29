麥當勞全新菠蘿安格斯香嫩Juicy McCafé指定飲品免費轉燕麥奶

麥當勞嘅The Signature Collection深受歡迎，黛安收到風，今日麥當勞將推出全新菠蘿安格斯，除咗同樣選用100%安格斯牛肉、雙重芝士和新鮮洋蔥，配搭羅馬生菜及BBQ醬外，再加燒菠蘿，將所有味道點綴升級，集香、嫩、Juicy於一身！此外，芝士味調味粉今日亦會登場，提升Shake Shake薯條味覺享受；冰桃梳打茶亦回歸，千祈唔好錯過！

今日起，大家更可以喺麥當勞App以「選購菠蘿安格斯套餐減$3」優惠券，歎全新漢堡滋味；或選擇「$52 Signature Tasting Menu」，一次過試晒菠蘿安格斯套餐及甜品焦糖Oreo麥旋風。仲有「$9鹽味焦糖朱古力批」同埋「$15焦糖Oreo麥旋風」都好美味，一定要試齊佢。

公關姊妹提醒，大家唔好錯過McCafé嘅岩鹽焦糖燕麥咖啡，具穀物香氣嘅燕麥奶為純植物製，不含乳糖同埋任何動物成分，搭配甜蜜焦糖和燕麥脆脆，帶來豐富嘅味蕾享受。今日起顧客更可享指定飲品免費轉配Oatly燕麥奶優惠，及「岩鹽焦糖燕麥咖啡（熱/凍）減$3」嘅優惠㖭。

本文轉載自《晴報》

▲ 冰桃梳打茶