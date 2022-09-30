MOTD X 阿根廷廚師 只此10夜盛宴

自由在今天經常被引用，大家總希望不受任何規限約束。在餐廳及菜餚上，其實一樣可以自由奔放，顛覆傳統，MOTD Concepts與大廚Nico Gellon的聯乘，便是一個好例子。

前菜變甜品，又大玩黑白暗

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