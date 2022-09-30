MOTD X 阿根廷廚師 只此10夜盛宴 副刊版 2022/09/30 分享： 分享： 自由在今天經常被引用，大家總希望不受任何規限約束。在餐廳及菜餚上，其實一樣可以自由奔放，顛覆傳統，MOTD Concepts與大廚Nico Gellon的聯乘，便是一個好例子。 前菜變甜品，又大玩黑白暗 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 ESTRO全新嘗味餐單 重新定義意大利美食 今日 ESTRO全新嘗味餐單 重新定義意大利美食 萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞 2022/09/23 萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞 ZEST by Konishi X 唐人館 10道菜奢華晚宴嘗珍味 2022/09/23 ZEST by Konishi X 唐人館 10道菜奢華晚宴嘗珍味 【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀高級意菜新選擇 The Dining Room by BluHouse 2022/09/19 【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀高級意菜新選擇 The Dining Room by BluHouse 星級大廚主理 6大食材主題Omakase 2022/09/09 星級大廚主理 6大食材主題Omakase 餐廳 葡萄酒 品牌 菜式 魚 甜品 西班牙 廚師 雪糕 黑松露