ESTRO全新嘗味餐單 重新定義意大利美食

開業近一年的ESTRO，主打意大利現代拿坡里風味高級料理，由意大利籍創辦人及主廚Antimo Maria Merone主理。他以故鄉拿坡里為做菜靈感，創作出全新的當季午餐和晚餐嘗味餐單，重新定義意大利

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