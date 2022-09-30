ESTRO全新嘗味餐單 重新定義意大利美食 副刊版 2022/09/30 分享： 分享： 開業近一年的ESTRO，主打意大利現代拿坡里風味高級料理，由意大利籍創辦人及主廚Antimo Maria Merone主理。他以故鄉拿坡里為做菜靈感，創作出全新的當季午餐和晚餐嘗味餐單，重新定義意大利 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 MOTD X 阿根廷廚師 只此10夜盛宴 今日 MOTD X 阿根廷廚師 只此10夜盛宴 萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞 2022/09/23 萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞 ZEST by Konishi X 唐人館 10道菜奢華晚宴嘗珍味 2022/09/23 ZEST by Konishi X 唐人館 10道菜奢華晚宴嘗珍味 【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀高級意菜新選擇 The Dining Room by BluHouse 2022/09/19 【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀高級意菜新選擇 The Dining Room by BluHouse 星級大廚主理 6大食材主題Omakase 2022/09/09 星級大廚主理 6大食材主題Omakase 意大利菜