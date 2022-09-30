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年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬

副刊版 2022/09/30

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雖Gabrielle Chanel說其《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列的創作靈感，源自她年幼成長於奧巴辛修道院時，因經常來回那一條鋪滿太陽、弦月與五芒星圖騰馬賽克磁磚長廊，遂成為日

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欄名 : Jewelry

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