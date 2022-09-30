年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬 副刊版 2022/09/30 分享： 分享： 雖Gabrielle Chanel說其《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列的創作靈感，源自她年幼成長於奧巴辛修道院時，因經常來回那一條鋪滿太陽、弦月與五芒星圖騰馬賽克磁磚長廊，遂成為日 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 MIKIMOTO黑化的熱情 2022/09/23 MIKIMOTO黑化的熱情 林心如為CHAUMET推波助瀾 2022/09/09 林心如為CHAUMET推波助瀾 法國L'ECOLE珠寶藝術學院 在港首展Yves Gastou傳奇男戒珍藏 2022/09/02 法國L'ECOLE珠寶藝術學院 在港首展Yves Gastou傳奇男戒珍藏 世一之美Cartier 2022/08/26 世一之美Cartier 幸運數字繼承者 CHANEL高級珠寶系列 N°5登場 2022/08/12 幸運數字繼承者 CHANEL高級珠寶系列 N°5登場