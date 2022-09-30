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出賣誠信

副刊版 2022/09/30

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「醫生，我可否打疫苗？」

「絕對可以。」因大部分肺癌病人比一般健康人士，更需疫苗保護。

「醫生，那麼你可否寫紙讓我免打疫苗？」

「絕對不可以。」病人需要保護，同時社會也需要保護，為己為人，除特別醫療情況外，每位市民都有義務及時接種。不僅香港應該如此，全世界各發達國家早已採取同樣制度。

只可惜香港竟有個別醫生公開簽發大量免打疫苗證明書，除網上見到細小診所門外大排長龍外，據警方資料指這名醫生在一個月內簽發超過六千張證明書，即是每天超過二百張。簽發免針證明書，必須了解病情，但要了解病情也需時間，要在一天內合理地評估二百名病人的病情，絕對匪夷所思。

無論這醫生的出發點是賺錢還是甚麼原因，此等行為絕對有違醫療道德。作為醫生，誠信是基本原則，醫生有基本責任對病人誠實，同時也要對社會誠實。有沒有需要免打疫苗，必須經詳細了解病情後，才能按指引簽發，若單以醫生身份而胡亂簽發，便是濫用社會所給予的信任，有違誠信和道德。

市民要求不注射疫苗的主要原因，是害怕出現副作用，醫生的責任是向市民解釋其中利弊，當理解清楚後，大部分市民根本沒有原因拒絕接種。此外，醫生也有責任安撫市民的恐懼情緒，讓他們得到合理保護，不按此原則行事者，便是不負責任。

醫生誠信來得不易，絕不能出賣。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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