粵港澳大灣區企業家聯盟主席蔡冠深：雙循環經濟體系　把握粵港澳大灣區機遇

香港從一個小漁港蛻變成今日的國際大都會，早被譽為一個經濟奇蹟。回歸25周年，隨着背靠祖國的引領，回歸後的一國兩制，香港和國家更為密不可分，既迎接全球海外市場，亦面對內地龐大的14億人口，因此「國內國際雙循環經濟體系（下稱雙循環）」應運而生：對外保持開放，開拓國際版圖；對內發揮獨特優勢，擴大內需。而粵港澳大灣區的出現，根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》所提及，就是「一帶一路建設的支撐」，無疑給予香港和全世界雙向的貿易和服務機遇，加上滙聚全球三大灣區的強項，勢必提升競爭力，持續成為全世界最自由的經濟體系之一。



身為全國政協常委、粵港澳大灣區企業家聯盟主席的蔡冠深博士，自家所領導的新華集團昔日也是由小小的家族魚檔發展至今天的跨國企業，因此對於香港回歸後的發展感受尤深，他接受香港經濟日報專訪時表示，不單止是香港和內地，外地的商會、商企亦非常關注大灣區的發展，如東盟、歐盟、加拿大等，尤其大灣區原屬珠三角世界工廠的組成部分。自從《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，全面提升「9+2」城市的經濟及生活水平，配合香港與深圳的金融、科技支援，令整個產業鏈起了很大變化。

▲ 全國政協常委、粵港澳大灣區企業家聯盟主席、香港中華總商會永遠名譽會長蔡冠深

貿易和服務雙向合作 為全球商企帶來機遇



經濟日報：作為全國政協常委、粵港澳大灣區企業家聯盟主席及香港中華總商會永遠名譽會長，你認為粵港澳大灣區分別為香港及全球商企帶來甚麼新機遇？

蔡冠深：大灣區給予香港和全世界的機遇有三。第一，超過8,600萬人口的龐大市場；第二，現代服務業的發展商機；第三，雙向的貿易、服務和合作，比如可經香港再向外投資全世界，當中包括貨品貿易、服務貿易和投資。大灣區前身就是珠三角，香港人有份參與它的發展，所以香港對於粵港澳大灣區一點也不陌生。至於外商來說，他們在無論語言、文化、規矩上或未必熟悉內地的法則，因而需要與國際化的香港人合作，會比較方便進入大灣區。

▲ 自從《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，全面提升「9+2」城市的經濟及生活水平，整個產業鏈亦起了很大的變化。（由被訪者提供）

經濟日報：你認為粵港澳大灣區與全球三大灣區比較之下，具備哪些優勢？

蔡冠深：全世界幾個灣區也很成熟，首先紐約灣區的強項是金融，大家都知道金融中心龍頭在紐約；三藩市灣區則是創新科技，很多大型科企都建設基地在此；東京灣區整個產業帶貫穿橫濱到川崎一帶，高質量的製造業產業鏈都在那裏。而粵港澳大灣區雖然是一個新興的灣區，但勝在年輕，所以增長的幅度較快；土地更為廣闊，人口亦比較多，GDP可媲美一個國家；更重要的是它集合了上述三個灣區的優點，所以我對它的發展前景很有信心。



經濟日報：你認為「一帶一路」政策與大灣區發展如何互通互聯？

蔡冠深：國家在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，列明了「粵港澳大灣區是一帶一路建設的支撐」，在內既有香港的金融、創新、製造業等，在外投資鐵路、公路、機場及港口等基建，這些都要大灣區的大型國企方可做到。國家科技部最近更推動「內地香港一帶一路工商專業委員會」，並由香港中華總商會牽頭，我很榮幸能成為香港方的主席，內地方為中國銀行副行長，兩者變成強強結合，將大灣區的基礎優勢結合香港的現代服務業一同走出去。另外大家常提及「數碼經濟」，而中國最強的通訊基建盡在廣東，香港也有數十條的海底光纜，還有很多通訊衛星設施，所以有很強的數據庫，在數字經濟來說，我們已具備條件成為「數字絲綢之路」。



信息產業化 產業信息化 建構「數字碼絲綢之路」



經濟日報：《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，要推動大灣區科技研發與產業創新，例如培育及壯大信息技術、生物醫藥等戰略性新興產業，你認為此等產業有何重要性？

蔡冠深：國家積極推動數字經濟、高新科技，特別現在講究互聯網、物聯網、雲計算、大數據等，這些都是產業信息化的事情，傳統行業若不信息化就會變得落後，因此「信息產業化，產業信息化」在數字經濟中十分重要。而生物醫藥亦很重要，因為內地和香港都面臨人口老化的趨勢，人們十分關注健康，具有經濟能力的他們均希望醫療、安老可以好一點，所以這個方向一定會發展得很好。很多生物製藥公司都預示到這是一個非常大的行業，均有意開拓預防疾病及延長人壽等範疇的市場。



經濟日報：有市場人士憂慮大灣區建設或會增加香港經營成本，削弱本地國際營商地位及能力，你的看法是？

蔡冠深：我不認為經營成本會提高，反而應該會減少。因為人流、物流、信息流、數據流是互通的，當大灣區一體化，各地的發展亦隨之加快，互補不足，尤其內地的人力成本及生產成本相對較低，整體可以為香港提供更有利的經營條件。在競爭方面，粵港澳大灣區按照《粵港澳大灣區發展規劃綱要》為每個城市訂立了不同崗位，我們應是優勢互補，而不是惡性競爭，進而能減少重覆建設、浪費資源的情況。



背靠祖國聯繫世界 國內國際雙循環中心點



經濟日報：香港回歸25周年，昔日從一個小漁港銳變成今天國際大都會，你認為使之繁榮穩定、最大的成功要素是甚麼？

蔡冠深：回歸前，我們背靠祖國，然後聯繫世界，致力發揮國際金融中心的作用，成為聞名國際的都市。當中最大的成功要素有三，其一是一國兩制，這制度應該繼續實行下去，國家既有能力將社會主義的中國管治得好，亦有能力將資本主義的香港管治得好，所以一國兩制對香港十分重要，在資本主義制度不變下融入國情發展出雙循環經濟。香港作為國內、國外的交滙點，既是內循環，也是外循環的重要部分，不但得到龐大的14億人口支撐，在國際市場中亦能與以前一樣，成為自由的經濟體系，這就是香港的優勢。第二，法治保障市民的基本權利和自由，尤其法治中的《普通法》受到大家的認可，其依據司法判例制度，不限於取自單一司法管轄區的判決，而是納入所有普通法適用地區的案例。第三，人力資源，隨着人的自由流動，全世界的精英和資金都滙聚到香港，更重要的是香港人艱苦奮鬥、刻苦耐勞、勇於創新的精神，就是人們常說的「獅子山精神」，讓我們靠着自己的靈活變通，也能適應任何環境。

▲ 香港作為國內、國外的交滙點，既是內循環，也是外循環的重要部分，發展出雙循環經濟。

經濟日報：回顧你過去從商數十年，能分享箇中的營商成功秘訣或信念是甚麼嗎？

蔡冠深：最主要是跟隨時代的發展，與時並進。首先，香港是國家的一部分，國家的發展有自己的智囊團去思考國家應如何發展。現在要緊跟國家的步伐，相信國家與香港前景，一步一步按照國家的發展走向國際，因此我旗下的新華集團亦有一句口號：中國夢就是新華夢——新華夢想將跟着國家的發展。我們初時是海產食品出身，後來涉足房地產的成績也不錯，然後到金融業、高新科技、傳媒文化，後來到教育產業和環保大健康，直至今天已擴張業務至8大產業，這些產業都是隨國家的發展一步一步地走下來。此外，我認為營商最重要是互利共贏，而非惡性競爭。回想以前行業專一而競爭劇烈，後來我們銳意多與他人合作，開拓多元化發展，和地產、金融、科技的盟友同舟共濟。增加業務及市場後，便要保持穩健發展，回歸後我們改變策略，將槓桿比例減低，盡量令自己有資金營運，減少借貸，亦把視綫放遠，不急於獲取一兩年內的利潤，而是綜觀20年後的回報，慢慢來做。最後是培育年輕人，自己身為第二代，自覺有責任好好培訓第三、第四代，經營才會長遠而穩步上揚，這些就是我認為相對成功的關鍵。



統籌：張志慧、朱震、劉麗麗

撰文：吳詩曼、實習生 吳紫茵

視頻：馬錦輝、黃耀文、吳俊彪

攝影：陳永康