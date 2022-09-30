全球滙市衝擊波與影響

最近幾個月，國際金融市場一片愁雲慘霧。各國股市紛紛下跌，例如美國標準普爾指數，從今年高位至今跌了近24%；滙市一樣風高浪急，主要貨幣中貶得最多的是英鎊，從去年5月底到今年9月底，英鎊相對於美元共貶值超過25%，光是剛過去3個月的跌幅，也大於13%。

英鎊以外，幾種不同的主要貨幣也不能倖免，這3個月歐元兌美元下挫了9%、日圓跌6.5%，人民幣也跌了6%，但兌英鎊歐元當然是升了值；美元相對於其他貨幣的滙率指數則節節上升，從今年初到9月底，總共升值了18.4%，單是過去2個月的升幅便達6.3%。

環球股市跌 滙市風高浪急

這些數據反映了世界有重要的事正在發生，同時也提出了一連串問號，小心的經濟分析仍是最好的解惑手段；既然近年不少港人變賣家產移居英國，我們便從英國說起。英鎊兌美元貶值了25%，等於兌港幣的貶幅也相若，早已賣掉港元資產變為英鎊資產的虧大了；若手上仍拿着港元的，移民英國去買田買地卻突然變得划算，只是英國經濟出了大問題，以後在彼邦生活有點不妙。

英鎊大貶 涉軍援烏克蘭

為何英鎊如此大貶？這與英國不自量力向烏克蘭提供軍事援助有莫大關係。脫歐早已使英國的經濟前景黯淡無光，再加以其政府胡亂用錢，更使情況惡化，英國7月和8月的CPI通脹率都徘徊在10%左右，但其新政府及央行如何應付？新上任的財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）本是位頗有學術素養的經濟史家，但他的所謂「小預算」方案，卻使人不感恭維，其核心內容是50年來最大幅的減稅，但開支依然增加。

本來英國財政赤字已經嚴重，現在政府還減少收入擴大開支，便需借更多的錢；要多借錢利率便會被推高，再加上英倫銀行眼見通脹如野馬亂奔難以控制，也要加息，這股加息浪潮不易消退。

問題來了，英國加息理應使英鎊轉強，不是轉弱，為何英鎊反而大貶？部分原因是英國通脹高企，不利滙價，但更根本的原因，應該是世界對英國及其新政府的經濟政策沒有信心，現任首相卓慧思雖然故作強悍，但其能力不足早已為世人洞悉，難怪美國前財長及前哈佛校長認為，英國政府的行為似一個從新興退化為沒落的國家。

另一使人疑惑的是美國。她的情況其實與英國頗有相似之處，大家都是通脹高企，中央銀行加息十分進取，政府赤字巨大，負債沉重，為何英鎊與美元滙率走勢卻是大異其趣？美元為何不貶反升？

滙率其實是一個相對概念，假如兩種貨幣都很糟糕，但其中一種沒有那麼差勁，它相對於另一種貨幣便會升值。美元與英鎊的一個重要區別，是其認受性不同，去年58.8%的世界儲備貨幣是美元，只有4.78%是英鎊。既然各國央行持有很多美元，英鎊便變得可有可無，這會造成一種習慣，國際貿易以美元作交易貨幣，借債以美元為單位，大家對美元有一定信任（雖然它是否值得信任是另一回事），當世界出現某種危機時，人人爭相走避，美元成為保值工具，英鎊缺少了這實力，大家亦看不到英國的前景，所以美元強英鎊弱不用奇怪。

美國這幾年印的鈔票太多，聯儲局雖然加息態度十分進取，但短期內不似能控制到通脹，意味着美元還會因市場的加息預期而維持強勢，這對美國及其他國家的經濟有何影響？

美元強 對美經濟好壞參半

美元強對美國經濟的影響是好壞參半。美元強會使其他國家認為美國貨貴，不肯購買，對美國出口不利，也影響就業率；另一方面，美元購買力增加，用美國人的角度，進口外國貨便宜一些，他們會高興。

不過，這些好處與壞處也不一定能維持很久，美國出口商眼見自己貨品滯銷，便有減價壓力，而出口到美國的廠家，若是用自己貨幣計價的，也會把價格調高一些，若是用美元計價，則可干脆維持原價。換言之，若有足夠時間，市場價格會自動調整，化解因美滙急速上升帶來的扭曲。

若美元的升值是反映其國力，而且是緩慢的，美元滙率若何，根本無關宏旨，各國商品價格會因應滙率而適當調整；但美國今次是因通脹太高，用急劇提高利率的手段對抗，但這樣一來，卻會令用美元作國際貿易計價單位的市場受到嚴重扭曲。例如，A國與B國簽了定單，要從B國進口商品，價格以美元計算，美元卻突然間大幅升值，這等於A國入口的商品成本會被推高（用A國貨幣計算），這會使他們失去預算，蒙受損失；若貿易不是用美元作計價單位，則無此困擾。

市場未及調整 恐世界性衰退

現時約40%世界貿易是用美元計價簽定單，美元突破推高，市場未有時間調整，可能引致世界性的衰退；長遠而言，其他國家也會起戒心，減少在貿易定單中用美元計價，美元霸權也較難維持下去。

▲ 環球股市及滙市近月風高浪急，幾種主要貨幣也不能倖免，其中英鎊兌美元貶值超過25%。（法新社資料圖片）