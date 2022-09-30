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首度公開致辭 特首夫人「開新篇」

政治版 2022/09/30

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作風低調的特首夫人林麗嬋，昨日主禮香港各界婦聯國慶晚會，更首度公開致辭，讚婦女在港「頂住半邊天」，又引用丈夫李家超競選口號，言辭之間頗有「夫唱婦隨」之感。

林麗嬋昨日身着黑色連身裙，米白色外套，低調大方

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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