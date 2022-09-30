首度公開致辭 特首夫人「開新篇」 政治版 2022/09/30 分享： 分享： 作風低調的特首夫人林麗嬋，昨日主禮香港各界婦聯國慶晚會，更首度公開致辭，讚婦女在港「頂住半邊天」，又引用丈夫李家超競選口號，言辭之間頗有「夫唱婦隨」之感。 林麗嬋昨日身着黑色連身裙，米白色外套，低調大方 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 「扮代表」風波 黃傑龍：幾肯定非批評我 2022/09/29 「扮代表」風波 黃傑龍：幾肯定非批評我 張宇人談0+3 批評有人「扮飲食界代表」 2022/09/28 張宇人談0+3 批評有人「扮飲食界代表」 立會行管會空缺 料黎棟國填補 2022/09/27 立會行管會空缺 料黎棟國填補 林鄭「做普通人」 上周現身粉嶺街市 2022/09/26 林鄭「做普通人」 上周現身粉嶺街市 美外科醫學院撤會籍 林哲玄：虛偽至極 2022/09/24 美外科醫學院撤會籍 林哲玄：虛偽至極 林麗嬋 李家超 國慶 李慧琼 商務及經濟發展局 發展局