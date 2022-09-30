上水廣場「勁賞消費月」 3重消費禮遇 回贈高達$24300

消費券即將到手，又係血拼嘅時候！黛安知道，新地上水廣場10月1日至31日，將舉辦「勁賞消費月」並推出3重消費禮遇，包括「盡享消費券Jetso Rewards」、「秋日狂賞Autumn Rewards」及「NEW TASTES味‧嘗新」，只要以WeChat Pay HK、Alipay HK支付寶香港、Tap & Go拍住賞、八達通、BoC Pay及PayMe電子支付平台到場消費，回贈最高超過$24,300㗎。

另外，場內70間星級品牌亦會推出至抵優惠，精選貨品低至11折，大家係時候去掃貨喇。

例如「盡享消費券Jetso Rewards」，推廣期內The Point會員喺上水廣場2至5樓商戶，以電子貨幣即日消費滿$1萬，即可享總值$800商場電子優惠券，多買多賞。

此外，會員喺指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，仲有機會獲贈時尚服裝、美容彩粧及個人護理產品、影音器材及家電、珠寶鐘錶嘅電子券，享受折上折優惠，買入心水產品。

場內仲有唔少餐飲及泊車優惠，大家快啲去發掘下啦。

本文轉載自《晴報》