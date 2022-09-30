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廣告是一門不錯的生意

行政人員版 04:00 2022/09/30

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我10年前創業的時候，並沒有從投資回報的角度去考慮。有朋友甚至質疑我，說廣告已經是夕陽行業，還有可為嗎？當時我經常跟人說，我創業不是做生意，而是做一個社會實驗，證明願意和員工「共享成果」的企業也能生存得很好，這個實驗可以說成功了。但即使作為一盤生意，廣告公司也是不錯的投資。我們集團單單以資產淨值計算，10年間已經翻了好幾番。如果以市盈率去做估值的話，回報更理想。

投資廣告公司有很多好處。首先，我認為這個行業即使100年後仍會存在。只要有自由市場，有商品和服務，便有推而廣之的需要。廣告的模式可能會變，但這個行業不會消失。另外，廣告和經濟發展的相關性很高。當經濟規模變大時，投入廣告宣傳的支出便會增加。經濟雖有起有跌，但長遠是朝增長的方向發展，而廣告肯定受益於經濟的發展。

再者，廣告行業需要的資本不多，也不需要不斷的投入。而且廣告公司規模不大，管理不太困難，甚至不太需要管理，因為廣告人對自己有要求，而且根本不受管。最大的挑戰是找到適合的人才，而這也是廣告人作為經營者的優勢。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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