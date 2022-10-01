樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成

本周公布的樓價指數均連跌多個月，除跌至近數年新低外，按月跌幅亦逐漸擴大，可見樓價跌勢持續。

官方的差估署樓價指數本周公布8月報368.2點，連跌3個月，跌幅亦由6月的0.9%、擴大至7月的1.4%，再擴

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