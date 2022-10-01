樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 本周公布的樓價指數均連跌多個月，除跌至近數年新低外，按月跌幅亦逐漸擴大，可見樓價跌勢持續。 官方的差估署樓價指數本周公布8月報368.2點，連跌3個月，跌幅亦由6月的0.9%、擴大至7月的1.4%，再擴 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10% 2022/09/24 本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10% 利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅 2022/09/17 利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅 本港樓價全面回落 料全年至少跌一成 2022/09/10 本港樓價全面回落 料全年至少跌一成 無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力 2022/09/03 無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力 疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客 2022/08/27 疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客 太古城 21 BORRETT ROAD第1期 二手市場 放盤